«Спартак» и «Краснодар» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Спартак» занимает третье место в таблице, имея на счету 45 очков. «Краснодар» с 38 очками идет на шестой строчке.
Игра первого круга закончилась разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. Роман Зобнин сделал дубль.
- Матч состоится в понедельник, 24 апреля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 19:00 мск.
«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,90. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш «Краснодара» дают те же 3,90.
Источник: «Бомбардир»