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    • Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: 24 тур РПЛ, 24 апреля 2023

    Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: 24 тур РПЛ, 24 апреля 2023

    «Спартак» и «Краснодар» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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    «Спартак» занимает третье место в таблице, имея на счету 45 очков. «Краснодар» с 38 очками идет на шестой строчке.

    Игра первого круга закончилась разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. Роман Зобнин сделал дубль.

    • Матч состоится в понедельник, 24 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 19:00 мск.

    «Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,90. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш «Краснодара» дают те же 3,90.

    Источник: «Бомбардир»

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