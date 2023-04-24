«Спартак» и «Краснодар» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Спартак» занимает третье место в таблице, имея на счету 45 очков. «Краснодар» с 38 очками идет на шестой строчке.

Игра первого круга закончилась разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. Роман Зобнин сделал дубль.

Матч состоится в понедельник, 24 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:00 мск.

«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,90. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш «Краснодара» дают те же 3,90.

Прогноз на матч Спартак – Краснодар