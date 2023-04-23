Сегодня, 23 апреля, 24-й тур РПЛ продолжится четырьмя встречами. Начнут день «Урал» и «Ростов».

Затем «Пари НН» сыграет с «Крыльями Советов». «Ахмат» встретится с «Сочи».

ЦСКА дома примет «Локомотив».

Россия. РПЛ. 24-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

23 апреля, 12:00 мск

Пари НН (Нижний Новгород) – Крылья Советов (Самара)

23 апреля, 14:00 мск

Ахмат (Грозный) – Сочи

23 апреля, 16:30 мск

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва)

23 апреля, 19:30 мск

Спартак (Москва) – Краснодар

24 апреля, 19:00 мск

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Химки – Торпедо (Москва) – 4:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Магомедов, 34; 1:1 – Андре (с пенальти), 45+3; 1:2 – Стефанович, 52; 2:2 – Мирзов (с пенальти), 59; 3:2 – Хубулов, 63; 4:2 – Главчич, 67.

Факел (Воронеж) – Оренбург – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Эктов, 24; 1:1 – Гонгадзе, 32 (с пенальти); 1:2 – Мансилья, 45+5 (с пенальти); 1:3 – Капленко, 62.

Нереализованные пенальти: нет – Флорентин, 24.

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Малком, 45+1 (с пенальти); 2:0 – Малком, 68; 2:1 – Фомин, 80; 3:1 – Мостовой, 87.

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