Сегодня, 22 апреля, стартует 24-й тур чемпионата России, который продлится три дня.

Субботний игровой день откроют «Химки» и «Торпедо», затем встретятся «Факел» и «Оренбург».

Вечером лидер РПЛ «Зенит» примет «Динамо».

Россия. РПЛ. 24-й тур

Химки – Торпедо (Москва)

22 апреля, 14:00 мск

Факел (Воронеж) – Оренбург

22 апреля, 16:30 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва)

22 апреля, 19:00 мск

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Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

23 апреля, 12:00 мск

Пари НН (Нижний Новгород) – Крылья Советов (Самара)

23 апреля, 14:00 мск

Ахмат (Грозный) – Сочи

23 апреля, 16:30 мск

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва)

23 апреля, 19:30 мск

Спартак (Москва) – Краснодар

24 апреля, 19:00 мск

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