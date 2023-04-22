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    • ⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет с «Динамо», «Химки» встретятся с «Торпедо», «Факел» примет «Оренбург»

    ⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет с «Динамо», «Химки» встретятся с «Торпедо», «Факел» примет «Оренбург»

    Сегодня, 22 апреля, стартует 24-й тур чемпионата России, который продлится три дня.

    Субботний игровой день откроют «Химки» и «Торпедо», затем встретятся «Факел» и «Оренбург».

    Вечером лидер РПЛ «Зенит» примет «Динамо».

    Россия. РПЛ. 24-й тур

    Химки – Торпедо (Москва)

    22 апреля, 14:00 мск

    Факел (Воронеж) – Оренбург

    22 апреля, 16:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва)

    22 апреля, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    23 апреля, 12:00 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – Крылья Советов (Самара)

    23 апреля, 14:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Сочи

    23 апреля, 16:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва)

    23 апреля, 19:30 мск

    Спартак (Москва) – Краснодар

    24 апреля, 19:00 мск

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