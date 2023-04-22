Сегодня, 22 апреля, стартует 24-й тур чемпионата России, который продлится три дня.
Субботний игровой день откроют «Химки» и «Торпедо», затем встретятся «Факел» и «Оренбург».
Вечером лидер РПЛ «Зенит» примет «Динамо».
Россия. РПЛ. 24-й тур
22 апреля, 14:00 мск
22 апреля, 16:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва)
22 апреля, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)
23 апреля, 12:00 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – Крылья Советов (Самара)
23 апреля, 14:00 мск
23 апреля, 16:30 мск
ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва)
23 апреля, 19:30 мск
24 апреля, 19:00 мск