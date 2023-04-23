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Пари НН - Крылья Советов

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород Россия. Премьер-лига, 24 тур Пари НН - Крылья Советов
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
15 тур
30 октября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 2:1 Пари НН
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
16 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Пари НН 0:0 Крылья Советов
11 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Крылья Советов 2:0 Пари НН
Россия. ФНЛ (2020/2021)
27 тур
27 февраля, суббота 14:00 Пари НН 0:1 Крылья Советов
7 тур
5 сентября, суббота 16:00 Крылья Советов 3:0 Пари НН
Россия. Матчи за место в РПЛ (2018/2019)

ответный матч		 2 июня, воскресенье 17:00 Крылья Советов 0:1 Пари НН
Россия. Матчи за место в РПЛ (2018/2019)

первый матч		 30 мая, четверг 19:00 Пари НН 1:3 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2017/2018)
20 тур
29 октября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:0 Пари НН
2 тур
15 июля, суббота 16:00 Пари НН 0:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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