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РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Крылья Советов
Нижний Новгород - Крылья Советов: обзор матча 23 апреля 2023
Нижний Новгород
23.04.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
36'
Т. Сулейманов (П)
73'
В. Яковлев
30'
Ф. Костанца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Крылья Советов
Вторая желтая
В. Кротов
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
И. Ломаев
Желтая карточка
В. Кротов
90'
+1
81'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Н. Рассказов
ГОЛ! 2:1!
В. Яковлев
73'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Т. Сулейманов
72'
Замена
И. Жигулев
️️️️
А. Соколов
72'
69'
Замена
В. Шитов
️️️️
Д. Цыпченко
69'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Ф. Костанца
64'
Замена
Р. Ежов
️️️️
А. Зуев
Желтая карточка
В. Александров
63'
Замена
А. Шарипов
️️️️
М. Майга
60'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Д. Рыбчинский
46'
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Сулейманов
36'
30'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Костанца
Желтая карточка
Т. Сулейманов
23'
Замена
В. Кротов
️️️️
М. Янсане
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
18
Артем Соколов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
3-2-3-2
25
Нигматуллин
24
Гоцук
2
Александров
89
Стоцкий
8
Майга
22
Каккоев
18
Соколов
5
Михайлов
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
95
Янсане
3-1-1-3-2
1
Ломаев
3
Солдатенков
4
Евгеньев
4
Горшков
22
Костанца
6
Бабкин
15
Рассказов
17
Зуев
7
Гарре
77
Писарский
10
Цыпченко
95
Янсане
57
Кротов
57
Кротов
95
Янсане
20
Рыбчинский
6
Юлдошев
6
Юлдошев
20
Рыбчинский
18
Соколов
10
Жигулев
10
Жигулев
18
Соколов
8
Майга
73
Шарипов
73
Шарипов
8
Майга
99
Сулейманов
14
Яковлев
14
Яковлев
99
Сулейманов
15
Рассказов
11
Рахманович
11
Рахманович
15
Рассказов
22
Костанца
31
Зотов
31
Зотов
22
Костанца
17
Зуев
29
Ежов
29
Ежов
17
Зуев
10
Цыпченко
73
Шитов
73
Шитов
10
Цыпченко
Остались в запасе
Нижний Новгород
Крылья Советов
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Нижний Новгород - Крылья Советов
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Игорь Князев
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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