|1/4 финала
|15 марта, среда
|20:00
|Зенит
|Динамо
|18 тур
|12 декабря, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:1
|Зенит
|13 тур
|29 октября, пятница
|19:00
|Зенит
|4:1
|Динамо
|25 тур
|24 апреля, среда
|21:00
|Зенит
|2:0
|Динамо
|11 тур
|21 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:0
|Зенит
|23 тур
|18 апреля, среда
|19:30
|Зенит
|2:1
|Динамо
|9 тур
|10 сентября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|0:0
|Зенит
|20 тур
|22 марта, воскресенье
|13:30
|Динамо
|0:1
|Зенит
|7 тур
|13 сентября, суббота
|18:30
|Зенит
|3:2
|Динамо
|24 тур
|4 октября, воскресенье
|18:30
|Зенит
|2:1
|Динамо
|10 тур
|24 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:0
|Зенит
|20 тур
|19 августа, понедельник
|00:00
|Зенит
|1:2
|Динамо
|9 тур
|28 апреля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:2
|Зенит
|27 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Динамо
|13 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:1
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53:9
|+44
|48
|2.
|Спартак М
|19
|12
|4
|3
|45:22
|+23
|40
|3.
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35:27
|+8
|38
|4.
|Динамо М
|19
|9
|5
|5
|35:24
|+11
|32
|5.
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34:20
|+14
|32
|6.
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30:29
|+1
|29
|7.
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36:32
|+4
|29
|8.
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38:40
|-2
|28
|9.
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29:36
|-7
|28
|10.
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24:30
|-6
|25
|11.
|Крылья Советов
|19
|5
|5
|9
|20:30
|-10
|20
|12.
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24:35
|-11
|19
|13.
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23:34
|-11
|19
|14.
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24:37
|-13
|14
|15.
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19:40
|-21
|13
|16.
|Торпедо М
|19
|1
|4
|14
|9:33
|-24
|7