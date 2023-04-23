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Зенит - Динамо

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Россия. Премьер-лига, 24 тур Зенит - Динамо
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2022/2023)
1/4 финала
15 марта, среда 20:00 Зенит Динамо
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
10 тур
17 сентября, суббота 19:00 Динамо 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
18 тур
12 декабря, воскресенье 14:00 Динамо 1:1 Зенит
13 тур
29 октября, пятница 19:00 Зенит 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
12 декабря, суббота 19:00 Зенит 3:1 Динамо
5 тур
26 августа, среда 20:45 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
6 декабря, пятница 19:30 Зенит 3:0 Динамо
5 тур
10 августа, суббота 19:00 Динамо 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
24 апреля, среда 21:00 Зенит 2:0 Динамо
11 тур
21 октября, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Зенит
Товарищеские матчи 2018

8 июля, воскресенье 18:00 Зенит 5:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
18 апреля, среда 19:30 Зенит 2:1 Динамо
9 тур
10 сентября, воскресенье 14:00 Динамо 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Динамо 0:3 Зенит
1 тур
19 июля, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
22 марта, воскресенье 13:30 Динамо 0:1 Зенит
7 тур
13 сентября, суббота 18:30 Зенит 3:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 13:30 Зенит 0:3 Динамо
6 тур
24 августа, суббота 13:30 Динамо 1:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
17 ноября, суббота 16:00 Динамо 3:0 Зенит
2 тур
28 июля, суббота 13:30 Зенит 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
41 тур
28 апреля, суббота 20:15 Зенит 2:1 Динамо
35 тур
16 марта, пятница 19:00 Динамо 1:5 Зенит
Россия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
21 марта, среда 20:30 Зенит 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 18:30 Зенит 0:0 Динамо
12 тур
10 июня, пятница 20:00 Динамо 1:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
14 августа, суббота 16:00 Зенит 1:1 Динамо
3 тур
27 марта, суббота 18:30 Динамо 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 18:30 Зенит 2:1 Динамо
10 тур
24 мая, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
29 тур
16 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Динамо
15 тур
26 июля, суббота 16:00 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 19:30 Зенит 9:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
4 августа, суббота 14:00 Динамо 4:2 Зенит
5 тур
14 апреля, суббота 14:00 Зенит 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:2 Зенит
28 тур
6 июля, четверг 00:00 Зенит 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Динамо 1:2 Зенит
1 тур
12 марта, суббота 16:00 Зенит 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
30 августа, понедельник 00:00 Динамо 0:2 Зенит
10 тур
8 мая, суббота 00:00 Зенит 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
30 августа, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
8 тур
10 мая, суббота 00:00 Динамо 7:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
19 августа, понедельник 00:00 Зенит 1:2 Динамо
9 тур
28 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Зенит
Чемпионат России 2001
20 тур
5 августа, воскресенье 00:00 Динамо 1:3 Зенит
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Зенит 2:1 Динамо
Чемпионат России 2000
18 тур
5 июля, среда 00:00 Динамо 1:2 Зенит
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Зенит 0:1 Динамо
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Зенит
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Зенит 1:1 Динамо
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Динамо 0:0 Зенит
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Динамо 0:0 Зенит
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
Чемпионат России 1996
19 тур
27 июля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Динамо
5 тур
31 марта, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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