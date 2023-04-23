Введите ваш ник на сайте

ЦСКА - Локомотив

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Россия. Премьер-лига, 24 тур ЦСКА - Локомотив
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
15 тур
29 октября, суббота 19:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
21 тур
12 марта, суббота 19:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
2 тур
31 июля, суббота 20:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Россия. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
21 апреля, среда 19:00 Локомотив 3:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
27 февраля, суббота 19:00 Локомотив 2:0 ЦСКА
9 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
16 июля, четверг 20:30 Локомотив 2:1 ЦСКА
3 тур
28 июля, воскресенье 19:00 ЦСКА 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
20 апреля, суббота 19:00 Локомотив 1:1 ЦСКА
10 тур
7 октября, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
Суперкубок России 2018

27 июля, пятница 21:30 Локомотив 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
5 ноября, воскресенье 16:30 Локомотив 2:2 ЦСКА
2 тур
21 июля, пятница 19:30 ЦСКА 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
26 апреля, среда 19:30 ЦСКА 4:0 Локомотив
11 тур
23 октября, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
16 апреля, суббота 17:00 Локомотив 1:1 ЦСКА
10 тур
26 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:3 ЦСКА
8 тур
21 сентября, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 ЦСКА 1:0 Локомотив
3 тур
28 июля, воскресенье 13:30 Локомотив 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:4 ЦСКА
14 тур
4 ноября, воскресенье 13:30 ЦСКА 2:1 Локомотив
Товарищеские матчи 2013

26 февраля, вторник 19:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
42 тур
2 мая, среда 20:45 Локомотив 0:3 ЦСКА
36 тур
24 марта, суббота 16:15 ЦСКА 0:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:45 Локомотив 1:1 ЦСКА
15 тур
22 июня, среда 20:00 ЦСКА 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
20 тур
12 сентября, воскресенье 15:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
6 тур
17 апреля, суббота 14:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 2:1 ЦСКА
4 тур
12 апреля, воскресенье 14:00 ЦСКА 4:1 Локомотив
Россия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
22 апреля, среда 19:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
30 августа, суббота 16:00 Локомотив 0:2 ЦСКА
6 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
17 тур
22 июля, воскресенье 18:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
3 тур
31 марта, суббота 16:00 ЦСКА 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
5 тур
16 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 14:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
3 тур
3 апреля, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
15 июля, вторник 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
7 тур
5 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
Финал
21 ноября, четверг 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
17 тур
28 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Чемпионат России 2001
24 тур
15 сентября, суббота 00:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
10 тур
20 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:1 Локомотив
Чемпионат России 2000
30 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 4:3 Локомотив
1 тур
24 марта, пятница 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
28 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
14 тур
3 июля, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
3 тур
13 мая, среда 00:00 Локомотив 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
15 тур
25 июня, среда 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
17 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
19 тур
9 августа, вторник 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1993
23 тур
8 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 18 тур
3 августа, понедельник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
...
  • Читайте нас: 