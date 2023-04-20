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    Убыток ЦСКА в 2022 году превысил 1 миллиард рублей

    ЦСКА опубликовал финансовую отчетность за 2022-й год.

    Чистый убыток клуба составил 1,17 миллиарда рублей. В 2021-м было 735,3 миллиона рублей.

    Ключевые цифры из отчета ЦСКА:

    • выручка – 5,37 млрд рублей;
    • сумма «прочих доходов» – 4,8 млрд рублей;
    • «себестоимость продаж» – 6,67 млрд рублей;
    • расходы на оплату труда – 2,4 млрд рублей;
    • долг по зарплате – 174,8 млн рублей;
    • расходы, связанные с регистрацией игроков, – 894,8 млн рублей;
    • поступления из-за выбывания игроков – 671,5 млн рублей;
    • прочие расходы – 4,78 млрд рублей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5918

      ySS 13 минут назад

      Интересные циферки, особенно, первая и последняя)
      У всех клубов так?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14410

      Алексей З 31 минуту назад

      Да Здравствует fan id.
      Зенит выложит прибыль на ярд, процветают.

      0
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      Рейтинг: +22120

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ау, Клинер !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55613

      MaxRnD > Persona_non_Grata 23 минуты назад

      Чего орёшь ? Занят человек ...

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