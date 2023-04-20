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Убыток ЦСКА в 2022 году превысил 1 миллиард рублей

20 апреля 2023, 20:55
4

ЦСКА опубликовал финансовую отчетность за 2022-й год.

Чистый убыток клуба составил 1,17 миллиарда рублей. В 2021-м было 735,3 миллиона рублей.

Ключевые цифры из отчета ЦСКА:

  • выручка – 5,37 млрд рублей;
  • сумма «прочих доходов» – 4,8 млрд рублей;
  • «себестоимость продаж» – 6,67 млрд рублей;
  • расходы на оплату труда – 2,4 млрд рублей;
  • долг по зарплате – 174,8 млн рублей;
  • расходы, связанные с регистрацией игроков, – 894,8 млн рублей;
  • поступления из-за выбывания игроков – 671,5 млн рублей;
  • прочие расходы – 4,78 млрд рублей.

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Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (4)
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Persona_non_Grata
1682014623
Ау, Клинер !!!
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ySS
1682017580
Интересные циферки, особенно, первая и последняя) У всех клубов так?
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ScarlettOgusania
1682022063
долг по зарплате – 174,8 млн рублей - не Федотову задолжали?)))
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