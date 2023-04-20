Убыток ЦСКА в 2022 году превысил 1 миллиард рублей

ЦСКА опубликовал финансовую отчетность за 2022-й год.
Чистый убыток клуба составил 1,17 миллиарда рублей. В 2021-м было 735,3 миллиона рублей.
Ключевые цифры из отчета ЦСКА:
- выручка – 5,37 млрд рублей;
- сумма «прочих доходов» – 4,8 млрд рублей;
- «себестоимость продаж» – 6,67 млрд рублей;
- расходы на оплату труда – 2,4 млрд рублей;
- долг по зарплате – 174,8 млн рублей;
- расходы, связанные с регистрацией игроков, – 894,8 млн рублей;
- поступления из-за выбывания игроков – 671,5 млн рублей;
- прочие расходы – 4,78 млрд рублей.
Источник: «РБ-Спорт»