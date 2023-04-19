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  • ⚡ Fonbet Кубок России. «Спартак» вылетел из турнира, проиграв «Акрону» (1:2) из Первой лиги

⚡ Fonbet Кубок России. «Спартак» вылетел из турнира, проиграв «Акрону» (1:2) из Первой лиги

19 апреля 2023, 18:28
112

«Акрон» победил «Спартак» (2:1) в матче 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Действующий обладатель Кубка России «Спартак» вылетел из турнира.

На 23-й минуте форвард «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти. Он не смог отличиться с 11-метрового во втором матче подряд.

Клуб из Тольятти вышел в финал Пути регионов Fonbet Кубка России, где сыграет с победителем пары «Краснодар»«Крылья Советов».

Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала

Акрон (Тольятти) – Спартак (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Понсе, 41; 2:0 – Салтыков 45+1; 2:1 – Тавареш, 77.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Акрон
Комментарии (112)
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Беспонтий
1681918241
ну вот те раз какой рассказ практически и эпос и баллада как марк АКРОНий красс едва не лёжа на боку поправил анус спартаку наверно так тому и надо
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Persona_non_Grata
1681918302
ПОЗОР?, СТЫД?, СРАМ?, П И З Д Е Ц?, ЖОПА? - ДА В БОГАТОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ НЕТ СЛОВА ЧТОБЫ ОПИСАТЬ ЭТО !!!!!!!!!!!!!!!!((((((((((((((((((((((
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Burtaze
1681918406
пасаны из Жигулёвска нагнули масквачей...с победой Акрон..красавцы..
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Бригадный
1681918495
Еще один отличный матч в исполнении антинародной бригады хрюканов. Доминировали хрюканы всю вторую половину игры. Проиграли, говорите? Так, все претензии - судьям. Всего один пенальти в пользу хрюканов назначили. Так нельзя. Антинародная команда привыкла к трём.
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E5
1681918549
Такой Спартак мы все любим
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oyabun
1681918869
Казалось бы куда уж дальше падать. Но Спартак не перестает неприятно удивлять. И единственное что , на мой вгляд, может его спасти, это полный обмен составами с тем же Акроном. А что? Парни смело, открыто играют, знают как забивать голы, не тушуются перед авторитетами. Разорвать к чертовой матери контракты со всеми заевшимися игроками Спартака, кроме пожалуй, Промеса и Соболева. Ничего, Лукойл не разорится. А игроков Амкала забрать в Москву за копейки. Еще и выгода будет. А заодно и тренерами поменяться. Да и вообще, пора уже похоже Абаскалю собираться домой.
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oyabun
1681919550
Беспомощность Абаскаля ярко проявляется в его заменах. Во всех последних играх он меняет игроков, используя весь лимит, но ни один из вышедших на поле не усилил и уж тем более не изменил ход игры. Сколько уже раз он выпускал пару Зорин - Мелешин. Вот и сегодня. Кто нибудь их видел на поле? Что есть они, что нет. А Классон! Вышел на замену и давай со своего фланга бездарно навешивать в штрафную. Ни одного удачного навеса. Это полная безнадега.
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АЛЕКС 58
1681919752
Мотивированный,с горящими глазами Акрон-Зажравшиеся миллионеры Лукойла==2-1. Порадовали ребята!
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BarStep
1681923562
Привет Спартак! Как дела?
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ААМ
1681928202
СПАМ по-прежнему "народный" мусор
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