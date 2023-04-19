«Акрон» победил «Спартак» (2:1) в матче 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Действующий обладатель Кубка России «Спартак» вылетел из турнира.

На 23-й минуте форвард «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти. Он не смог отличиться с 11-метрового во втором матче подряд.

Клуб из Тольятти вышел в финал Пути регионов Fonbet Кубка России, где сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Крылья Советов».

Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала

Акрон (Тольятти) – Спартак (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Понсе, 41; 2:0 – Салтыков 45+1; 2:1 – Тавареш, 77.

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