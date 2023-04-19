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    ⚡ Fonbet Кубок России. «Спартак» вылетел из турнира, проиграв «Акрону» (1:2) из Первой лиги

    «Акрон» победил «Спартак» (2:1) в матче 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    Действующий обладатель Кубка России «Спартак» вылетел из турнира.

    На 23-й минуте форвард «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти. Он не смог отличиться с 11-метрового во втором матче подряд.

    Клуб из Тольятти вышел в финал Пути регионов Fonbet Кубка России, где сыграет с победителем пары «Краснодар»«Крылья Советов».

    Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала

    Акрон (Тольятти) – Спартак (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Понсе, 41; 2:0 – Салтыков 45+1; 2:1 – Тавареш, 77.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии144
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    • ...
      Рейтинг: +3872

      Эном айс 49 секунд назад

      «Кубок России потерял самый смак от того, что большим клубам надо постараться, чтобы вылететь, а региональным будет очень тяжело дойти до финала. Не хватит класса постоянно выигрывать. Все для того, чтобы в финале оказались сильные клубы, собрать стадион и иметь ажиотаж перед финалом."(с)Зарема (сегодня))

      Ну, постарались...

      0
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      Рейтинг: +3427

      AZ 6 минут назад

      ахахахахахаха. Говорил же что Акрон будет вторым Тосно... Ну не умеет спартак настраиваться на команды из первой лиги...

      1
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      Рейтинг: +2405

      alefreddy 29 минут назад

      коряги не забить не защищаться не могут может тренера плавят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22107

      Persona_non_Grata > alefreddy 21 минуту назад

      как вариант ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1268

      mama1991 29 минут назад

      никому в сегодняшней обстановке футбол не нужен. очевидно же.

      1
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      Рейтинг: +7962

      BarStep 38 минут назад

      Привет Спартак!
      Как дела?

      1
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      Рейтинг: +901

      эд100 > BarStep 37 минут назад

      да как у зенита, ждём следующий розыгрыш.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19564

      Cleaner > эд100 30 минут назад

      Не, не как у Зенита. Проиграть команде из Пердива, о которой никто и не слышал пару месяцев назад, это гораздо круче! Ржу!..)))

      2
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      Рейтинг: +901

      эд100 42 минуты назад

      все мы надеялись на лучшее, но то что со Спартаком творится неладное, то же все понимали. Акрону удачи, а самоотдача у них есть. (время только так тянуть не надо, кто то да накажет)

      2
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      Рейтинг: +4220

      Иван Петров 1986 45 минут назад

      За плохую работу нужно шрафовать. Раз сейчас все решает бабло, то и нужно решать их этого бабла. Сразу и мотивация появится и глаза гореть будут. А эти все разговоры про честь клуба и т. д - все пустая болтовня.

      3
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      Рейтинг: +901

      эд100 > Иван Петров 1986 38 минут назад

      согласен, но..., увы, всё построено не так. сначала деньги, а там как получится.... и по факту и спросить неского.

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      Рейтинг: +1803

      Artemka444 50 минут назад

      Позорники одним словом!!!!

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      Рейтинг: +2114

      upiter622 50 минут назад

      А так хорошо все начиналось!

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      Рейтинг: +370

      vavilon69 57 минут назад

      Видимо не судьба

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