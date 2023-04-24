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  • Калешин необычно мотивировал игроков «Акрона» перед «Спартаком»: он процитировал Библию

Калешин необычно мотивировал игроков «Акрона» перед «Спартаком»: он процитировал Библию

24 апреля 2023, 14:47

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал о роли религии в своей жизни.

«Я – сильно верующий человек? Не знаю насчeт сильно, но я бы хотел таким стать. Причащался последний раз перед Пасхой и потом на Пасху.

Мне повезло, что отец первый раз отвeл меня в храм, ещe когда я был пацаном. Класс пятый или шестой, наверное. Объяснил азы: как вести себя в храме, как ставить свечку. Потом у меня даже была детская библия.

Знаю, что бог есть и мы не просто так в этом мире живeм. Нужно дорожить каждым днeм. Я – мирянин. Не могу себя считать церковным человеком, но стал чаще обращаться к библейским текстам. У меня было Евангелие, но купил ещe и Библию. Стараюсь хоть раз в день читать.

Перед матчем со «Спартаком» сказал нашим ребятам: «В Библии сказано, что господь 365 раз сказал «не бойся». По одному – на каждый день. А раз так, нам-то чего бояться?»

Хотя лично не считал, сколько раз в Библии встречается «не бойся». Мне об этом рассказывали знакомые. Если ошибся, то пускай меня поправят», – сказал Калешин.

  • «Акрон» победил «Спартак» со счетом 2:1.
  • В финале Пути регионов команда Калешина сыграет с «Краснодаром».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Акрон Калешин Евгений
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