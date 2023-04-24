Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Калешин необычно мотивировал игроков «Акрона» перед «Спартаком»: он процитировал Библию

    Калешин необычно мотивировал игроков «Акрона» перед «Спартаком»: он процитировал Библию

    Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал о роли религии в своей жизни.

    «Я – сильно верующий человек? Не знаю насчeт сильно, но я бы хотел таким стать. Причащался последний раз перед Пасхой и потом на Пасху.

    Мне повезло, что отец первый раз отвeл меня в храм, ещe когда я был пацаном. Класс пятый или шестой, наверное. Объяснил азы: как вести себя в храме, как ставить свечку. Потом у меня даже была детская библия.

    Знаю, что бог есть и мы не просто так в этом мире живeм. Нужно дорожить каждым днeм. Я – мирянин. Не могу себя считать церковным человеком, но стал чаще обращаться к библейским текстам. У меня было Евангелие, но купил ещe и Библию. Стараюсь хоть раз в день читать.

    Перед матчем со «Спартаком» сказал нашим ребятам: «В Библии сказано, что господь 365 раз сказал «не бойся». По одному – на каждый день. А раз так, нам-то чего бояться?»

    Хотя лично не считал, сколько раз в Библии встречается «не бойся». Мне об этом рассказывали знакомые. Если ошибся, то пускай меня поправят», – сказал Калешин.

    • «Акрон» победил «Спартак» со счетом 2:1.
    • В финале Пути регионов команда Калешина сыграет с «Краснодаром».

    Новости по теме
    Штрафы Калешина в «Акроне»: 1000 рублей за мат, 3000 – за опоздание на тренировку
    Тренер «Акрона» рассказал, кто поздравил команду с победой над «Спартаком»
    Тренер «Акрона» Калешин прокомментировал победу над «Спартаком» 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 