Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джикия рассказал, почему поругался с журналистом после вылета из Fonbet Кубка России

Джикия рассказал, почему поругался с журналистом после вылета из Fonbet Кубка России

25 апреля 2023, 09:57

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал перепалку с журналистом после поражения от «Акрона» (1:2) в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

  • Журналист спросил игрока: «Вам не кажется, что «Спартак» деградирует?».
  • Джикия ответил, что не будет общаться с журналистами, если они будут говорить такие слова.
  • «Спартак» не смог защитить титул Кубка России.

– Ты очень резко отреагировал после матча с «Акроном» на слова, что «Спартак» деградирует. Что тебя так возмутило?

– Не хотел слушать такие слова после игры. Я уважаю журналистов, но не хотел слышать такое в адрес команды после игры.

– Ты не считаешь, что в «Спартаке» есть некий регресс?

– Я считаю, что есть результат, а есть игра. Я смотрю на наших ребят, знаю обстановку внутри команды и понимаю, что в том матче с «Акроном» было неудачное для нас стечение обстоятельств. Есть статистка, которая показывает, что мы атаковали хорошо, но не залетало.

Еще по теме:
Джикия оценил свой дебют за «Локомотив» 1
«Ахмат» рикошетом от Джикии забил гол на 83-й минуте – защитник дебютировал за «Локо», выйдя на 82-й 8
Галактионов оценил игру Джикии в матче со «Спартаком»
Источник: Sport24
Россия. Кубок Спартак Акрон Джикия Георгий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
1
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
14
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
7
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
2
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
4
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
11
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
15
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
Вчера, 10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+