Джикия рассказал, почему поругался с журналистом после вылета из Fonbet Кубка России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал перепалку с журналистом после поражения от «Акрона» (1:2) в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Журналист спросил игрока: «Вам не кажется, что «Спартак» деградирует?».

Джикия ответил, что не будет общаться с журналистами, если они будут говорить такие слова.

«Спартак» не смог защитить титул Кубка России.

– Ты очень резко отреагировал после матча с «Акроном» на слова, что «Спартак» деградирует. Что тебя так возмутило?

– Не хотел слушать такие слова после игры. Я уважаю журналистов, но не хотел слышать такое в адрес команды после игры.

– Ты не считаешь, что в «Спартаке» есть некий регресс?

– Я считаю, что есть результат, а есть игра. Я смотрю на наших ребят, знаю обстановку внутри команды и понимаю, что в том матче с «Акроном» было неудачное для нас стечение обстоятельств. Есть статистка, которая показывает, что мы атаковали хорошо, но не залетало.