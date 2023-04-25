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    • Джикия рассказал, почему поругался с журналистом после вылета из Fonbet Кубка России

    Джикия рассказал, почему поругался с журналистом после вылета из Fonbet Кубка России

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал перепалку с журналистом после поражения от «Акрона» (1:2) в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    • Журналист спросил игрока: «Вам не кажется, что «Спартак» деградирует?».
    • Джикия ответил, что не будет общаться с журналистами, если они будут говорить такие слова.
    • «Спартак» не смог защитить титул Кубка России.

    – Ты очень резко отреагировал после матча с «Акроном» на слова, что «Спартак» деградирует. Что тебя так возмутило?

    – Не хотел слушать такие слова после игры. Я уважаю журналистов, но не хотел слышать такое в адрес команды после игры.

    – Ты не считаешь, что в «Спартаке» есть некий регресс?

    – Я считаю, что есть результат, а есть игра. Я смотрю на наших ребят, знаю обстановку внутри команды и понимаю, что в том матче с «Акроном» было неудачное для нас стечение обстоятельств. Есть статистка, которая показывает, что мы атаковали хорошо, но не залетало.

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    Источник: Sport24

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