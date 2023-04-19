Джикия вступил в перепалку с журналистом после поражения от «Акрона»

Капитану «Спартака» Георгию Джикии не понравился вопрос журналиста после поражения в кубковом матче от «Акрона» (1:2).

– Вам не кажется, что «Спартак» деградирует?

– Не надо таких слов говорить. Сразу предупреждаю. Чтоб в следующий раз я снова остановился и поговорил с журналистами. Если будете такие слова говорить, останавливаться не буду. Обязательно такие слова подбирать? Нормальные слова нельзя подбирать? Корректно с уважением нельзя задать вопрос?

Игра и результат вас не устраивает? Если вы смотрите игру [и вам кажется, что «Спартак» деградирует], то вы не разбираетесь в футболе.