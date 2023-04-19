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    Джикия вступил в перепалку с журналистом после поражения от «Акрона»

    Капитану «Спартака» Георгию Джикии не понравился вопрос журналиста после поражения в кубковом матче от «Акрона» (1:2).

    – Вам не кажется, что «Спартак» деградирует?

    – Не надо таких слов говорить. Сразу предупреждаю. Чтоб в следующий раз я снова остановился и поговорил с журналистами. Если будете такие слова говорить, останавливаться не буду. Обязательно такие слова подбирать? Нормальные слова нельзя подбирать? Корректно с уважением нельзя задать вопрос?

    Игра и результат вас не устраивает? Если вы смотрите игру [и вам кажется, что «Спартак» деградирует], то вы не разбираетесь в футболе.

    • «Акрон» в следующем кубковом матче сыграет с «Крыльями Советов» или «Краснодаром».
    • Тольяттинцы выбили уже 3-ю московскую команду.
    • «Спартак» не смог защитить титул Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Пушкарева

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    Сегодня, 20:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2114

      upiter622 8 минут назад

      Добавил бы фразу Аршавина..."Это ваша проблема"))))

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      Рейтинг: +2406

      alefreddy 13 минут назад

      а что не так сказал журналист

      1
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      Рейтинг: +19

      erybov1965 19 минут назад

      Я так бы ответил Джикии.Если он после этого матча,да и нескольких последних матчей Спартака,считает,что это не так.Тогда он не разбирается в футболе.Или просто не хочет это признавать.Значит исправить,что-либо будет не возможно.

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      Рейтинг: +17444

      Garrincha58 24 минуты назад

      а эти только и могут хамить всем кому не попадя звездуны блин

      1
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