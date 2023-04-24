Тренер «Акрона» рассказал, кто поздравил команду с победой над «Спартаком»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин вспомнил об ажиотаже в связи с тем, что его команда выбила «Спартак» из Fonbet Кубка России.

«Поздравили Бердыев, Ташуев, ребята из «Уфы» и «Оренбурга». Многие из ФНЛ. Ощущение, что вообще вся Первая лига за нас болела.

Общался ли с руководством города? Проблема в том, что мы играем в соседнем Жигулeвске, а не в Тольятти. Основная часть наших фанатов всe-таки там. Есть трудности с тем, чтобы добираться, хотя на матч со «Спартаком» могли бы прийти 10-12 тысяч человек.

Нужно ещe учитывать, что «Акрон» – молодая команда. У неe пока нет больших традиций и тут важны как раз такие победы. Когда приезжают другие фанаты, заводятся новые знакомства, ребята учатся друг у друга», – сказал Калешин.