Орлов: «Спартак» разваливается на глазах»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на кубковое поражение «Спартака» от «Акрона» (1:2).

«Хорошо, что появилась такая команда, как «Акрон». Но она ведь даже не лидирует в своей лиге. Парадокс.

Хорошо, что «Акрон» появился, но для российского футбола плохо, что «Спартак» так разваливается на глазах. Это все, что я могу сказать», – сказал комментатор.