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Орлов: «Спартак» разваливается на глазах»

21 апреля 2023, 22:56
10

Спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на кубковое поражение «Спартака» от «Акрона» (1:2).

«Хорошо, что появилась такая команда, как «Акрон». Но она ведь даже не лидирует в своей лиге. Парадокс.

Хорошо, что «Акрон» появился, но для российского футбола плохо, что «Спартак» так разваливается на глазах. Это все, что я могу сказать», – сказал комментатор.

  • «Спартак» не защитил титул Кубка России.
  • «Акрон» в следующем раунде сыграет с «Краснодаром».
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Акрон Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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R_a_i_n
1682107738
Разве кто-то еще слушает Генку Орлова?
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DOCTOR PENALTY
1682108061
Зарема не согласна!
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eugen-han
1682145406
Гена, так рассуждать делетантски ну никак нельзя. Акрон хорош, тут спора нет, но и Спартак на его фоне не так уж плох. Просто не повезло, так бывает. В следующем туре предсказываю уверенную и безоговорочную победу Спартака над Краснодаром! Из чего это следует? Видел игры обеих команд в КР, и считаю, что на сегодняшний момент мясные гораздо сильнее, чем быки, невзирая на результаты в тех матчах, которые только вводят в заблуждение тог же Орлова и ему подобных экспертов.
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NewLife
1682147874
Позорно выдавать желаемое за действительное. Гена это от страха перед Спартаком. Бойся дальше со своими футбольными фальшивками. Этот страх вполне оправдан.
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k611
1682150040
Ну а что ещё от Орлова можно услышать. Он же болела Зенита...
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NewLife
1682177982
"Спартак» разваливается на глазах" На чьих глазах ? На твоих ? Промой глаза от мочи, это не божья роса.
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FCSpartakM
1682233765
Псевдоэксперты, которые, даже матчи не смотрят. Я уверен, что Геша так же его не смотрел. Проблема Спартака в отсутствии реализации. Нет стабильной обороны, то один цз вылетел, то другой. Много молодых, которые ментально не всегда стабильны. Разваливаются клубы тогда, когда нет игры. Спартак ни одну игру по игре не проиграл.
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эд100
1683118181
мог бы и это не говорить. подобные подвиги Акрона и раньше были, а чёрная полоса бывает абсолютно со всеми клубами.
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