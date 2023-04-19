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  • «Лучше бы дрочил»: Дзюбе не понравилось видео с участием Дзагоева

«Лучше бы дрочил»: Дзюбе не понравилось видео с участием Дзагоева

19 апреля 2023, 13:19
13

Нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе на ютуб-канале «Коммент.Шоу» показали видео, где бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев скандирует: «Раз-два-три, «Зенитушка», соси».

«Нет, я не подхватываю эту кричалку. Какое ужасное видео, Алан. Как ты мог? Лучше бы дрочил, чем такое.

Но Алан долго не может дрочить. Дернет себе локоть. «Спину защемило». Даже нормально подрочить не может. Да и без «Виагры» в его возрасте не получится», – считает Дзюба.

  • В 2020 году было опубликовано видео, где мастурбирует сам Дзюба.
  • Дзагоев скандировал кричалку в адрес «Зенита» после чемпионства ЦСКА.
  • Сейчас Алан в «Рубине».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига ЦСКА Рубин Дзагоев Алан
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1681900280
После такого яркого и глубокомысленного высказывания Дзюба точно будет депутатом.
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Красногвардейчик
1681901273
Ишак поганый.....всегда о этом рукоблуде так думал. Мозгов меньше чем у курицы
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NewLife
1681901594
Пора зюбе на мебельную фабрику для производства древесно-стружечных плит)
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Rabinovi_ch
1681902301
После таких "шуток" обычно по е**лу получают...
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Strig
1681902948
*********** ты писаный тЁмушка задроченый
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Figo777
1681905177
Дзюба, жди ответа! ))))))))))))))))
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Беспонтий
1681906557
какая мстительная пишущая братия внизу образовалась да мать её ) а вам не показалось что оба угорают малость?)
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Fialet
1681906759
Знал, что Цзюпа дебил, но что до такой степени...
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zenitforever2015
1681968743
СДД !
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