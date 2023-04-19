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    «Лучше бы дрочил»: Дзюбе не понравилось видео с участием Дзагоева

    Нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе на ютуб-канале «Коммент.Шоу» показали видео, где бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев скандирует: «Раз-два-три, «Зенитушка», соси».

    «Нет, я не подхватываю эту кричалку. Какое ужасное видео, Алан. Как ты мог? Лучше бы дрочил, чем такое.

    Но Алан долго не может дрочить. Дернет себе локоть. «Спину защемило». Даже нормально подрочить не может. Да и без «Виагры» в его возрасте не получится», – считает Дзюба.

    • В 2020 году было опубликовано видео, где мастурбирует сам Дзюба.
    • Дзагоев скандировал кричалку в адрес «Зенита» после чемпионства ЦСКА.
    • Сейчас Алан в «Рубине».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2172

      Красногвардейчик 21 секунду назад

      Ишак поганый.....всегда о этом рукоблуде так думал. Мозгов меньше чем у курицы

      0
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      Рейтинг: +24621

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      После такого яркого и глубокомысленного высказывания Дзюба точно будет депутатом.

      0
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      Рейтинг: +11534

      "supermax" > DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      хоть бы ты ошибся

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