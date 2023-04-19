«Лучше бы дрочил»: Дзюбе не понравилось видео с участием Дзагоева

Нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе на ютуб-канале «Коммент.Шоу» показали видео, где бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев скандирует: «Раз-два-три, «Зенитушка», соси».

«Нет, я не подхватываю эту кричалку. Какое ужасное видео, Алан. Как ты мог? Лучше бы дрочил, чем такое.

Но Алан долго не может дрочить. Дернет себе локоть. «Спину защемило». Даже нормально подрочить не может. Да и без «Виагры» в его возрасте не получится», – считает Дзюба.