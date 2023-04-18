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    Хусаинов назвал заказом три пенальти в ворота «Торпедо»: он считает, что у судей есть договоренность со «Спартаком»

    Экс-арбитр Сергей Хусаинов считает несправедливым назначение трех пенальти в ворота «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Павел Шадыханов явно попытался сгладить свои жeсткие решения по «Торпедо» в первой половине. Ему в этой ситуации следовало проявить себя психологом: подойди ты и объясни свои действия футболистам. А он по горячим следам ещe и удалил Клотета.

    На мой взгляд, это определeнный заказ. Подобное оговаривается ещe до матча.

    Видимо, после встречи руководителей судейского корпуса с представителями «Спартака» были приняты определeнные решения. Потому и в игре с «Динамо» назначили одиннадцатиметровый за липовый фол на Романе Зобнине», – заявил Хусаинов.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +516

      eugen-han 27 минут назад

      Всё больше прихожу к мысли той, которая сравнима с недоумением, но пониманием, что сие явление смахивает на либеральный уклад Спартака. Да-да, он во все времена по сути был пронизан этих ,,духом", который громче всех вопиет из-за жестовыйности в отношении к любым властям и всем остальным участникам процесса, прикрываясь и даже притворяясь народом.
      Яркий образ - это болельщик, актер Назаров и ему подобные персонажи,которые характеризуют политику Спартака в целом.

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      Рейтинг: +17435

      Garrincha58 38 минут назад

      пожизненно отстранить тех кто принимал решения на встрече с судьями если всё доказуемо снять 15 очков у Спартака как это сделано в Италии с Юве

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      Рейтинг: +134

      biber ru 45 минут назад

      Нам такой футбол не нужен!

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