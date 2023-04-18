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  • Хусаинов назвал заказом три пенальти в ворота «Торпедо»: он считает, что у судей есть договоренность со «Спартаком»

Хусаинов назвал заказом три пенальти в ворота «Торпедо»: он считает, что у судей есть договоренность со «Спартаком»

18 апреля 2023, 09:53
36

Экс-арбитр Сергей Хусаинов считает несправедливым назначение трех пенальти в ворота «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Павел Шадыханов явно попытался сгладить свои жeсткие решения по «Торпедо» в первой половине. Ему в этой ситуации следовало проявить себя психологом: подойди ты и объясни свои действия футболистам. А он по горячим следам ещe и удалил Клотета.

На мой взгляд, это определeнный заказ. Подобное оговаривается ещe до матча.

Видимо, после встречи руководителей судейского корпуса с представителями «Спартака» были приняты определeнные решения. Потому и в игре с «Динамо» назначили одиннадцатиметровый за липовый фол на Романе Зобнине», – заявил Хусаинов.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Торпедо
Комментарии (36)
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biber.ru
1681801983
Нам такой футбол не нужен!
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Garrincha58
1681802384
пожизненно отстранить тех кто принимал решения на встрече с судьями если всё доказуемо снять 15 очков у Спартака как это сделано в Италии с Юве
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eugen-han
1681803066
Всё больше прихожу к мысли той, которая сравнима с недоумением, но пониманием, что сие явление смахивает на либеральный уклад Спартака. Да-да, он во все времена по сути был пронизан этих ,,духом", который громче всех вопиет из-за жестовыйности в отношении к любым властям и всем остальным участникам процесса, прикрываясь и даже притворяясь народом. Яркий образ - это болельщик, актер Назаров и ему подобные персонажи,которые характеризуют политику Спартака в целом.
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derrik2000
1681807535
Насколько мне Хусаинов в бытность его арбитром нравился, настолько он мне НЕ симпатичен после выхода в отставку. Одно, может, есть оправдание: тяжело переносит период, когда о нём забыла пресса. Я тоже, конечно, был удивлён смелости Шадыханова на ТРИ пенальти. У нас обычно, ведь, как??? "Один, так и быть , поставлю, а больше - ни-ни!" И хоть палкой всё оставшееся время соперников по ногам лупи - ЛИМИТ!!! Другое дело, что, как я ранее писал, если бы ПЕРВЫЙ эпизод был ТРЕТЬИМ, то 11-метровый Шадыханов, думаю, не назначил бы, поскольку ситуация с попаданием мяча в руку, что называется, на грани.
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Romio-xxx
1681809446
Объясните мне почему нельзя поставить 3 пенки,если нарушения были в штрафной?При чем здесь какие то договоренности?В любой топ-лиги и больше ставят за игру и все всё нормально воспринимают.Раздули черт знает что. 5 раз бы сфолили,значит и 5 пенок надо было ставить.
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Дядя Серёжа
1681809953
Какая ахинея...!!!
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ivany4
1681810456
Кто еще не пропиарился и не напомнил о себе, на трех правильно поставленных пенальти в одном тайме??? Кто выскажет самую с ног сшибательную версию действия судьи???
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alefreddy
1681831111
У Хуса климакс пришел отсюда и мышление
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zigbert
1681837767
Для начала назвал бы который из трех пенальти был несправедлив.
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Дядя Серёжа
1681888624
Вор должен сидеть в тюрьме
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