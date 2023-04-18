Хусаинов назвал заказом три пенальти в ворота «Торпедо»: он считает, что у судей есть договоренность со «Спартаком»

Всё больше прихожу к мысли той, которая сравнима с недоумением, но пониманием, что сие явление смахивает на либеральный уклад Спартака. Да-да, он во все времена по сути был пронизан этих ,,духом", который громче всех вопиет из-за жестовыйности в отношении к любым властям и всем остальным участникам процесса, прикрываясь и даже притворяясь народом.
Яркий образ - это болельщик, актер Назаров и ему подобные персонажи,которые характеризуют политику Спартака в целом.
Экс-арбитр Сергей Хусаинов считает несправедливым назначение трех пенальти в ворота «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком».
- Матч «Торпедо» – «Спартак» обслуживал в поле москвич Павел Шадыханов.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
- «Торпедо» замыкает таблицу.
«Павел Шадыханов явно попытался сгладить свои жeсткие решения по «Торпедо» в первой половине. Ему в этой ситуации следовало проявить себя психологом: подойди ты и объясни свои действия футболистам. А он по горячим следам ещe и удалил Клотета.
На мой взгляд, это определeнный заказ. Подобное оговаривается ещe до матча.
Видимо, после встречи руководителей судейского корпуса с представителями «Спартака» были приняты определeнные решения. Потому и в игре с «Динамо» назначили одиннадцатиметровый за липовый фол на Романе Зобнине», – заявил Хусаинов.