Хусаинов назвал заказом три пенальти в ворота «Торпедо»: он считает, что у судей есть договоренность со «Спартаком»

Экс-арбитр Сергей Хусаинов считает несправедливым назначение трех пенальти в ворота «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

Матч «Торпедо» – «Спартак» обслуживал в поле москвич Павел Шадыханов.

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

«Торпедо» замыкает таблицу.

«Павел Шадыханов явно попытался сгладить свои жeсткие решения по «Торпедо» в первой половине. Ему в этой ситуации следовало проявить себя психологом: подойди ты и объясни свои действия футболистам. А он по горячим следам ещe и удалил Клотета.

На мой взгляд, это определeнный заказ. Подобное оговаривается ещe до матча.

Видимо, после встречи руководителей судейского корпуса с представителями «Спартака» были приняты определeнные решения. Потому и в игре с «Динамо» назначили одиннадцатиметровый за липовый фол на Романе Зобнине», – заявил Хусаинов.