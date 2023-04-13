«Если подобное повторится, я уйду»: Спаллетти раскритиковал болельщиков «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти недоволен поддержкой болельщиков.

«Я не знаю, какую атмосферу ожидать в ответном матче. Я был очень расстроен из-за происходящего на стадионе во время предыдущей домашней игры с «Миланом».

Был важный матч, а люди на трибунах молчали. Это то, чего я никогда не смогу понять. Если подобное повторится, я уйду со скамейки запасных и просто поеду домой.

Это что-то необъяснимое. Мы играли в абсурдной атмосфере, нас взяли в заложники. Я никогда не пойму этого», – сказал Спаллетти.