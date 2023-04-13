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    «Если подобное повторится, я уйду»: Спаллетти раскритиковал болельщиков «Наполи»

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти недоволен поддержкой болельщиков.

    «Я не знаю, какую атмосферу ожидать в ответном матче. Я был очень расстроен из-за происходящего на стадионе во время предыдущей домашней игры с «Миланом».

    Был важный матч, а люди на трибунах молчали. Это то, чего я никогда не смогу понять. Если подобное повторится, я уйду со скамейки запасных и просто поеду домой.

    Это что-то необъяснимое. Мы играли в абсурдной атмосфере, нас взяли в заложники. Я никогда не пойму этого», – сказал Спаллетти.

    • 2 апреля «Наполи» дома был разгромлен «Миланом» (0:4) в Серии А.
    • 12 апреля «Наполи» на выезде уступил «Милану» (0:1) в Лиге чемпионов.
    • Ответный четвертьфинал состоится 18 апреля.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101250

      zigbert 1 час назад

      Игра все таки была на выезде. Но ничего еще не потеряно и в ответной игре поддержка болельщиков будет необходима.

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      Рейтинг: +10

      vipanovynf 3 часа назад

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      Рейтинг: +19505

      Cleaner 4 часа назад

      Вечно ноющий Лучано...(((

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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 5 часов назад

      Там походу был слив...Вот болелы и молчали.Дома 0-4.Могли и машины позжигать.

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      Рейтинг: +505

      eugen-han 5 часов назад

      Там тоже этот пресловутый ID. Привыкайте, шумные итальянцы.

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      Рейтинг: +2438

      Maxi_7 5 часов назад

      Согласен со Спаллетти. Эмоции болельщиков это очень важный фактор, который помогает вдохновить свою команду и оказать очень сильное психологическое давление на соперников-гостей. Никогда не понимал этих людей, которые приходят на реальный футбол как в театр. Была бы моя воля, я бы вешал табличку перед стадионом - либо орёшь и умираешь на трибунах, поддерживая свою команду, либо упёздываешь домой смотреть на кухне. Там можешь как угодно смотреть, а тут либо болей нормально за команду, либо не занимай место и освободи его для тех, кому не всё равно.

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