«Если подобное повторится, я уйду»: Спаллетти раскритиковал болельщиков «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти недоволен поддержкой болельщиков.
«Я не знаю, какую атмосферу ожидать в ответном матче. Я был очень расстроен из-за происходящего на стадионе во время предыдущей домашней игры с «Миланом».
Был важный матч, а люди на трибунах молчали. Это то, чего я никогда не смогу понять. Если подобное повторится, я уйду со скамейки запасных и просто поеду домой.
Это что-то необъяснимое. Мы играли в абсурдной атмосфере, нас взяли в заложники. Я никогда не пойму этого», – сказал Спаллетти.
- 2 апреля «Наполи» дома был разгромлен «Миланом» (0:4) в Серии А.
- 12 апреля «Наполи» на выезде уступил «Милану» (0:1) в Лиге чемпионов.
- Ответный четвертьфинал состоится 18 апреля.
Источник: Football Italia