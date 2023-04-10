Топ-10 самых массовых видов спорта в России в 2022 году

Министерство спорта представило отчет о самых массовых видах спорта в России в 2022 году.
С большим отрывом лидирует футбол, занимаются 3,337 миллиона человек.
Самые массовые виды спорта в России в 2022 году:
- Футбол – 3 337 498 человек.
- Плавание – 2 554 606.
- Волейбол – 2 497 396.
- Легкая атлетика – 1 961 474.
- Баскетбол – 1 791 946.
- Фитнес-аэробика – 1 718 062.
- Лыжные гонки – 1 106 534.
- Вело– и пешие маршруты – 1 089 148.
- Шахматы – 1 015 957.
- Настольный теннис – 892 491.
Источник: Минспорта РФ