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    Топ-10 самых массовых видов спорта в России в 2022 году

    Министерство спорта представило отчет о самых массовых видах спорта в России в 2022 году.

    С большим отрывом лидирует футбол, занимаются 3,337 миллиона человек.

    Самые массовые виды спорта в России в 2022 году:

    1. Футбол – 3 337 498 человек.
    2. Плавание – 2 554 606.
    3. Волейбол – 2 497 396.
    4. Легкая атлетика – 1 961 474.
    5. Баскетбол – 1 791 946.
    6. Фитнес-аэробика – 1 718 062.
    7. Лыжные гонки – 1 106 534.
    8. Вело– и пешие маршруты – 1 089 148.
    9. Шахматы – 1 015 957.
    10. Настольный теннис – 892 491.

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    Источник: Минспорта РФ

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    10.04.2023 15:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14275

      Алексей З 16 часов назад

      Интересно , но о футболе больше всего фигуристы говорят , а где они ?

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