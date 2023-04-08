Стали известны подробности переговоров об участии клубов Медиалиги в Fonbet Кубке России

Медиалига согласовывает с РФС количество клубов, которые примут участие в следующем розыгрыше Fonbet Кубка России.

Сейчас стороны обсуждают приглашение в турнир восьми медийных команд.

В МФЛ хотят большего представительства, однако проблемой может стать несоответствие потенциальных участников требованиям РФС. В частности, есть сомнения, что медиаклубы сумеют найти подходящие стадионы для кубковых матчей.