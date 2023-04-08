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    Стали известны подробности переговоров об участии клубов Медиалиги в Fonbet Кубке России

    Медиалига согласовывает с РФС количество клубов, которые примут участие в следующем розыгрыше Fonbet Кубка России.

    Сейчас стороны обсуждают приглашение в турнир восьми медийных команд.

    В МФЛ хотят большего представительства, однако проблемой может стать несоответствие потенциальных участников требованиям РФС. В частности, есть сомнения, что медиаклубы сумеют найти подходящие стадионы для кубковых матчей.

    • В этом сезоне в Кубке сыграли «Амкал» и 2DROTS.
    • Оба клуба стартовали в турнире с 1/256 финала.
    • В итоге «Амкал» вылетел на стадии 1/64 финала от петербургской «Звезды», а 2Drots – в 1/128 финала от ивановского «Текстильщика».

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    Источник: Vprognoze.ru

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    08.04.2023 14:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3977

      fakeid 15 часов назад

      встречное предложение: клубам рпл перейти в медиалигу. сменить юрлицо, так сказать. то есть, изменений никто не заметит, но в медиалиге нет fan id, в отличие от рпл. и можно вертеть на х*ю свищева, терюшкова и журову с алкопьянью родниной.

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