Стали известны подробности переговоров об участии клубов Медиалиги в Fonbet Кубке России

Медиалига согласовывает с РФС количество клубов, которые примут участие в следующем розыгрыше Fonbet Кубка России.
Сейчас стороны обсуждают приглашение в турнир восьми медийных команд.
В МФЛ хотят большего представительства, однако проблемой может стать несоответствие потенциальных участников требованиям РФС. В частности, есть сомнения, что медиаклубы сумеют найти подходящие стадионы для кубковых матчей.
- В этом сезоне в Кубке сыграли «Амкал» и 2DROTS.
- Оба клуба стартовали в турнире с 1/256 финала.
- В итоге «Амкал» вылетел на стадии 1/64 финала от петербургской «Звезды», а 2Drots – в 1/128 финала от ивановского «Текстильщика».
Источник: Vprognoze.ru