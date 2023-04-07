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  • «Твоему мужчине нравятся мои сторис»: белорусский клуб подписал канадскую футболистку с 1 млн подписчиков

«Твоему мужчине нравятся мои сторис»: белорусский клуб подписал канадскую футболистку с 1 млн подписчиков

7 апреля 2023, 14:56
4

Женский футбольный клуб «Mинск» объявил о подписании новой футболистки.

В белорусскую команду перешла Ламанна Патриция Мэри. Ей 25 лет, она из Канады, играет на позиции форварда.

Нападающая успела поиграть в США, Мальте, Турции и Испании. Девушка популярна в соцсетях – на ее страницу подписаны 990 тысяч человек.

«Твоему мужчине нравятся все мои сторис, но я не выдам», – подписала одну из фотографий Ламанна.

Фото: соцсети Ламанны Патриции Мэри

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Источник: «Бомбардир»
Белоруссия. Высшая лига Красивый футбол Минск
Комментарии (4)
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Persona_non_Grata
1680869387
Что-то аппетит не вызывает ))), но конечно это сугубо моё мнение ...
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Bozigit
1680869730
Хороший маркетинговый ход. На ворота ее с таким приданым)))
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АлексМак
1680869747
Что могу сказать: " ...а ты ничего,- страшненькая."))) Что мы канадской упитанной задницы только и невидали здесь... No comments
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Fialet
1680886115
Херасе бабища...
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