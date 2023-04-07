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    «Твоему мужчине нравятся мои сторис»: белорусский клуб подписал канадскую футболистку с 1 млн подписчиков

    Женский футбольный клуб «Mинск» объявил о подписании новой футболистки.

    В белорусскую команду перешла Ламанна Патриция Мэри. Ей 25 лет, она из Канады, играет на позиции форварда.

    Нападающая успела поиграть в США, Мальте, Турции и Испании. Девушка популярна в соцсетях – на ее страницу подписаны 990 тысяч человек.

    «Твоему мужчине нравятся все мои сторис, но я не выдам», – подписала одну из фотографий Ламанна.

    Фото: соцсети Ламанны Патриции Мэри

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2023 14:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1641

      Fialet 19 часов назад

      Херасе бабища...

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      Рейтинг: +395

      АлексМак 23 часа назад

      Что могу сказать: " ...а ты ничего,- страшненькая."))) Что мы канадской упитанной задницы только и невидали здесь... No comments

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      Рейтинг: +2184

      Bozigit 23 часа назад

      Хороший маркетинговый ход. На ворота ее с таким приданым)))

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata 23 часа назад

      Что-то аппетит не вызывает ))), но конечно это сугубо моё мнение ...

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