«Твоему мужчине нравятся мои сторис»: белорусский клуб подписал канадскую футболистку с 1 млн подписчиков

Женский футбольный клуб «Mинск» объявил о подписании новой футболистки.

В белорусскую команду перешла Ламанна Патриция Мэри. Ей 25 лет, она из Канады, играет на позиции форварда.

Нападающая успела поиграть в США, Мальте, Турции и Испании. Девушка популярна в соцсетях – на ее страницу подписаны 990 тысяч человек.

«Твоему мужчине нравятся все мои сторис, но я не выдам», – подписала одну из фотографий Ламанна.

Фото: соцсети Ламанны Патриции Мэри

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