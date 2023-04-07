Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кержаков: «Болтал с Оксимироном* полтора часа. Наступили херовые времена – все разговаривают только об одном»

    Экс-тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, как сходил на концерт рэпера Оксимирона* (признан в России иностранным агентом) в Лимасоле.

    «Он классный, мы вчера болтали полтора часа после его концерта. О чем можно болтать в нынешнее время? Я сейчас ехал и думал о том, что насколько наступили времена херовые, что люди, когда встречаются, знакомятся или давно не виделись, разговаривают только об одном. Все равно все сводится к одному – это же так херово, на самом деле. Сколько теряется всего.

    А чего делать? Что ты можешь сделать? У тебя есть своя позиция и ты в рамках своей позиции делаешь все, что можешь. Ты не можешь изменить все, но можешь изменить то, что вокруг тебя. Меняй. Окружай себя теми людьми, с которыми тебе комфортно.

    Прошло уже очень много времени, ты уже не переубедишь… Если люди не переубедились и у них реально своя позиция, кто за, кто против – ну это позиция.

    Мы вчера разговаривали с Окси, он говорит, что когда человек всем сердцем за или всем сердцем против, то реально есть, о чем поговорить. А когда люди приспосабливаются – вот это проблема большая», – сказал Кержаков.

    * Признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.

    Новости по теме
    Депутат Свищев ответил, могут ли Кержакова признать иноагентом 32
    Кержаков рассказал об отказе «Зенита» назначить его тренером молодежной команды 6
    «Мне казалось, что он пророссийский»: Депутат Госдумы – о Кержакове 10
    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2023 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +126

      Бригадный 23 часа назад

      Когда дурак пытается философствовать, то это всегда производит гнетущее впечатление. Хотя, тяжкие времен, конечно. Поющие трусы и футболисты с мастерами мордобоя философские диспуты вести пытаются. Зря!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Бригадный 21 час назад

      Когда дурак пытается давать оценку поступкам и мыслям других людей, то это всегда вызывает саркастическое настроение. Хотя, конечно каждый имеет право на собственное суждение, но это касается и тебя и меня и даже (представь себе) Кержакова и остальных "трусов и предателей" ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21140

      derrik2000 7 апреля, 14:39

      Ещё немного и самого Кержа иноагентом признают: всё к этому идёт.
      Наверное, у них, в Гейропе сейчас модно быть российским иноагентом.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18458

      ilichkadr > derrik2000 7 апреля, 14:44

      Шурик доболтается, что на стадион не пустят, не говоря уже о тренерской работе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18458

      ilichkadr 7 апреля, 14:12

      Саша, ты и есть один из тех, которые приспосабливаются. Природа человеческая такая. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > ilichkadr 23 часа назад

      А в чем его приспособленчество ??? Не люблю Кержакова, даже очень, но в данном случае его позиция ПОНЯТНА и не осуждаема мной ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18458

      ilichkadr > Persona_non_Grata 19 часов назад

      "А в чем его приспособленчество ???"
      Смотря с какой точки зрения посмотреть. С одной стороны, приспособленчество это образ жизни, с другой - способ выживания. Я не думаю, что Шурик подался за границу выживать с его-то баблом. Следовательно, остаётся первое..............

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > ilichkadr 18 часов назад

      Ну если трактовать "приспособленчество" как естественную сущность человека, то вопросов нет ..., да вот только Кержаков немного другое всё же имел в виду, но в любом случае - это индивидуальный выбор человека (если конечно он у него есть) и на него он имеет право.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18458

      ilichkadr > Persona_non_Grata 16 часов назад

      "немного другое всё же имел в виду"
      Имел именно то, что имеет в виду его кореш окси и еже с ним. Этакие бегунки, мечтающие пересидеть за бугром, чтобы потом вернуться, когда деньги закончатся.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 