Кержаков: «Болтал с Оксимироном* полтора часа. Наступили херовые времена – все разговаривают только об одном»

Экс-тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, как сходил на концерт рэпера Оксимирона* (признан в России иностранным агентом) в Лимасоле.

«Он классный, мы вчера болтали полтора часа после его концерта. О чем можно болтать в нынешнее время? Я сейчас ехал и думал о том, что насколько наступили времена херовые, что люди, когда встречаются, знакомятся или давно не виделись, разговаривают только об одном. Все равно все сводится к одному – это же так херово, на самом деле. Сколько теряется всего.

А чего делать? Что ты можешь сделать? У тебя есть своя позиция и ты в рамках своей позиции делаешь все, что можешь. Ты не можешь изменить все, но можешь изменить то, что вокруг тебя. Меняй. Окружай себя теми людьми, с которыми тебе комфортно.

Прошло уже очень много времени, ты уже не переубедишь… Если люди не переубедились и у них реально своя позиция, кто за, кто против – ну это позиция.

Мы вчера разговаривали с Окси, он говорит, что когда человек всем сердцем за или всем сердцем против, то реально есть, о чем поговорить. А когда люди приспосабливаются – вот это проблема большая», – сказал Кержаков.

* Признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.