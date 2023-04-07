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  • Кержаков: «Болтал с Оксимироном* полтора часа. Наступили херовые времена – все разговаривают только об одном»

Кержаков: «Болтал с Оксимироном* полтора часа. Наступили херовые времена – все разговаривают только об одном»

7 апреля 2023, 13:50
9

Экс-тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, как сходил на концерт рэпера Оксимирона* (признан в России иностранным агентом) в Лимасоле.

«Он классный, мы вчера болтали полтора часа после его концерта. О чем можно болтать в нынешнее время? Я сейчас ехал и думал о том, что насколько наступили времена херовые, что люди, когда встречаются, знакомятся или давно не виделись, разговаривают только об одном. Все равно все сводится к одному – это же так херово, на самом деле. Сколько теряется всего.

А чего делать? Что ты можешь сделать? У тебя есть своя позиция и ты в рамках своей позиции делаешь все, что можешь. Ты не можешь изменить все, но можешь изменить то, что вокруг тебя. Меняй. Окружай себя теми людьми, с которыми тебе комфортно.

Прошло уже очень много времени, ты уже не переубедишь… Если люди не переубедились и у них реально своя позиция, кто за, кто против – ну это позиция.

Мы вчера разговаривали с Окси, он говорит, что когда человек всем сердцем за или всем сердцем против, то реально есть, о чем поговорить. А когда люди приспосабливаются – вот это проблема большая», – сказал Кержаков.

* Признан в России лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
Комментарии (9)
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ilichkadr
1680865967
Саша, ты и есть один из тех, которые приспосабливаются. Природа человеческая такая. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.
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derrik2000
1680867589
Ещё немного и самого Кержа иноагентом признают: всё к этому идёт. Наверное, у них, в Гейропе сейчас модно быть российским иноагентом.
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Бригадный
1680869914
Когда дурак пытается философствовать, то это всегда производит гнетущее впечатление. Хотя, тяжкие времен, конечно. Поющие трусы и футболисты с мастерами мордобоя философские диспуты вести пытаются. Зря!
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