Черчесов ответил, заслужил ли Дзюба побить рекорд Кержакова

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о стремлении Артема Дзюбы вернуться в национальную команду.
- Нападающего «Акрона» не было в российской сборной с 2021 года.
- Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды.
- Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
– Дзюба хочет провести матч за сборную и обойти Кержакова. Стоит ли Артему дать этот шанс?
– Не могу говорить о третьих лицах. Главный тренер сборной ясно же сказал [свою позицию].
– А если бы вы были тренером сборной?
– Когда я буду тренером сборной, тогда и отвечу на этот вопрос. И вы мои действия увидите сами.
– Дзюба заслужил шанс побить рекорд?
– Он заслужил. Теперь надо опять быть вызванным в сборную и забить.