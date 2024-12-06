Черчесов ответил, заслужил ли Дзюба побить рекорд Кержакова

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о стремлении Артема Дзюбы вернуться в национальную команду.

Нападающего «Акрона» не было в российской сборной с 2021 года.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

– Дзюба хочет провести матч за сборную и обойти Кержакова. Стоит ли Артему дать этот шанс?

– Не могу говорить о третьих лицах. Главный тренер сборной ясно же сказал [свою позицию].

– А если бы вы были тренером сборной?

– Когда я буду тренером сборной, тогда и отвечу на этот вопрос. И вы мои действия увидите сами.

– Дзюба заслужил шанс побить рекорд?

– Он заслужил. Теперь надо опять быть вызванным в сборную и забить.