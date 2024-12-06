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    • Черчесов ответил, заслужил ли Дзюба побить рекорд Кержакова

    Черчесов ответил, заслужил ли Дзюба побить рекорд Кержакова

    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о стремлении Артема Дзюбы вернуться в национальную команду.

    • Нападающего «Акрона» не было в российской сборной с 2021 года.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    – Дзюба хочет провести матч за сборную и обойти Кержакова. Стоит ли Артему дать этот шанс?

    – Не могу говорить о третьих лицах. Главный тренер сборной ясно же сказал [свою позицию].

    – А если бы вы были тренером сборной?

    – Когда я буду тренером сборной, тогда и отвечу на этот вопрос. И вы мои действия увидите сами.

    – Дзюба заслужил шанс побить рекорд?

    – Он заслужил. Теперь надо опять быть вызванным в сборную и забить.

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    Источник: Sport24

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    06.12.2024 17:30
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    Комментарии (4)
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    Тинез Розоп
    1733496554
    Возьми его к себе в сборную...
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1733497496
    Какая ему сборная? Он в своё время отказался приехать, а теперь всё, досвидос!
    Ответить
    R_a_i_n
    1733504402
    Зюбу нужно обязательно вызвать в сборную! Но держать исключительно на скамейке все матчи. А далее будем наблюдать его взрывающийся пукан!
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