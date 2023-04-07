В «Акроне» отреагировали на итоги жеребьевки Fonbet Кубка России: команда сыграет со «Спартаком»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал жеребьевку второго этапа полуфинала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Команда из Тольятти встретится со «Спартаком».

В другой паре сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов».

«Мы рады, что гранд приедет к нам в гости. Для нас это огромная ответственность, а для болельщиков – большой интерес.

«Спартак» находится на подъеме – эмоциональном и структурном, потому что хороший тренер работает в клубе сейчас. Выстраивается интересная игра, и команда действительно на ходу.

По результатам они в нескольких матчах не добрали очков, но по игре виден запас. На длинной дистанции, думаю, они готовы бороться за трофей.

Давление очень сильно ощущается, потому что домашний стадион давит, болельщики давят. Наша команда растет. Огромное количество людей начинает болеть за «Акрон».

Это маленький клуб, который сделал огромные шаги в Кубке страны. Но с этим нарастает и давление. Мы постараемся сделать все, чтобы продолжить бороться», – сказал Калешин.