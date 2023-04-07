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    В «Акроне» отреагировали на итоги жеребьевки Fonbet Кубка России: команда сыграет со «Спартаком»

    Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал жеребьевку второго этапа полуфинала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    «Мы рады, что гранд приедет к нам в гости. Для нас это огромная ответственность, а для болельщиков – большой интерес.

    «Спартак» находится на подъеме – эмоциональном и структурном, потому что хороший тренер работает в клубе сейчас. Выстраивается интересная игра, и команда действительно на ходу.

    По результатам они в нескольких матчах не добрали очков, но по игре виден запас. На длинной дистанции, думаю, они готовы бороться за трофей.

    Давление очень сильно ощущается, потому что домашний стадион давит, болельщики давят. Наша команда растет. Огромное количество людей начинает болеть за «Акрон».

    Это маленький клуб, который сделал огромные шаги в Кубке страны. Но с этим нарастает и давление. Мы постараемся сделать все, чтобы продолжить бороться», – сказал Калешин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2023 00:28
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +11517

      "supermax" 7 апреля, 13:56

      Акрон слабая команда разве что "по имени"...а по факту торпедо, локомотив и динамо так не скажут...акрон показал что не боится громких имен...на счет эмоционального подъема спартака тоже сложно говорить...скорее уж какой-то спад...видимо очередной трудный матч предстоит

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      Рейтинг: +19411

      Cleaner 7 апреля, 11:44

      Жеребьевка? Знаем мы такие жеребьевки! Спартака тянут за уши в Кубке России. Подсунули ему самого слабого из всех возможных соперников. Ну да Спартак и тут опозорится. Вся страна неделю РЖАТЬ будет!!!...)))

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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Cleaner 7 апреля, 12:54

      Самый слабый сначало Локомотив с Торпедо, потом Динамо выбил .

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      Рейтинг: +19411

      Cleaner > R_a_i_n 20 часов назад

      Вы правы, что считаете Акрон равным по силе Спартаку. А я ржу все сильнее и сильнее!...)

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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Cleaner 20 часов назад

      Судя по результатам кубка так и есть. Интересно, а что там понистан?

      0
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      Рейтинг: +19411

      Cleaner 7 апреля, 11:41

      Пипец Спартаку! Ржу прям ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Cleaner 7 апреля, 13:18

      Так "самого слабого подсунули" или "пипец" - ты определись как то,...

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      Рейтинг: +11517

      "supermax" > Persona_non_Grata 7 апреля, 13:40

      у человека биполярочка...как тут определишься

      1
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      Рейтинг: +19411

      Cleaner > Persona_non_Grata 20 часов назад

      Самый слабый то все равно дернет Спартака. И будет Спартаку пипец. Неувязочек не вижу. И ржу.)

      0
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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 7 апреля, 09:06

      Очень будет интересно, Акрон играл у нас в Туле, правда это было в том году и не было такого, чтобы он чем то удивил, да и вторая встреча тоже закончилась в ничью, но почему то прошел все московские команды, удивительно, просто видимо настрой, а он сейчас как раз и многое определяет

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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 7 апреля, 07:28

      Акрон оставил очень приятное впечатление, думаю Спартаку будет не просто обыграть их.

      0
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      Рейтинг: +5669

      Дядя Серёжа 7 апреля, 05:34

      А вообще интересно

      1
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      Рейтинг: +6183

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 21 час назад

      Надеюсь

      1
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      Рейтинг: +822

      эд100 7 апреля, 01:56

      Со всем уважением к Акрону, но Спартак не имеет права не пройти, и он победит. Уж простите, не тот случай, что бы были варианты.

      1
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      Рейтинг: +3941

      fakeid > эд100 7 апреля, 02:46

      в год 100-летия динамо не имело права не пройти. но не прошли.

      4
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      Рейтинг: +822

      эд100 > fakeid 7 апреля, 09:56

      А причём тут Динамо? про их последние достижения только википедия помнит. и одного желания и обещаний балаболки смолова тут мало. ты бы ещё про Зенит вспомнил, который я считаю просто недооценил силы и желание других клубов, рассчитывая взять всех одной левой как в чемпионате. В Спартаке спад, но кубок думаю и будет трамплином на возвращение в борьбу следующего сезона.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3425

      AZ > эд100 7 апреля, 10:15

      Акрон станет для спартака очередным Тосно

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +822

      эд100 > AZ 7 апреля, 10:31

      да уж..., был такой стрём..., но не в этот раз

      1
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