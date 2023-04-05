В следующем сезоне Кубка России планируется участие восьми медийных команд

Предполагается, что медийный футбол увеличит представительство в следующем сезоне Кубка России.
«В следующем розыгрыше Кубка России сыграют уже не две, а восемь команд Медиалиги (если конечно эти команды успеют оформить все необходимые документы). По крайней мере, сейчас идет обсуждение именно такого варианта.
Окончательное решение будет принято в ближайшие дни», – написал источник.
- В этом сезоне Кубка из медийного футбола было 2 команды: 2DROTS и «Амкал».
- 2DROTS вылетел от «Текстильщика», а «Амкал» – от «Звезды» Дмитрия Комбарова.
- Следующий сезон Кубка стартует летом.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»