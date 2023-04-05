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    В следующем сезоне Кубка России планируется участие восьми медийных команд

    Предполагается, что медийный футбол увеличит представительство в следующем сезоне Кубка России.

    «В следующем розыгрыше Кубка России сыграют уже не две, а восемь команд Медиалиги (если конечно эти команды успеют оформить все необходимые документы). По крайней мере, сейчас идет обсуждение именно такого варианта.

    Окончательное решение будет принято в ближайшие дни», – написал источник.

    • В этом сезоне Кубка из медийного футбола было 2 команды: 2DROTS и «Амкал».
    • 2DROTS вылетел от «Текстильщика», а «Амкал» – от «Звезды» Дмитрия Комбарова.
    • Следующий сезон Кубка стартует летом.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    05.04.2023 13:09
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5488

      neim 5 апреля, 15:33

      Маразм крепчает ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3604

      Axe111 5 апреля, 15:08

      О Боже. Лютый кринж

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