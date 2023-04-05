В следующем сезоне Кубка России планируется участие восьми медийных команд

Предполагается, что медийный футбол увеличит представительство в следующем сезоне Кубка России.

«В следующем розыгрыше Кубка России сыграют уже не две, а восемь команд Медиалиги (если конечно эти команды успеют оформить все необходимые документы). По крайней мере, сейчас идет обсуждение именно такого варианта.

Окончательное решение будет принято в ближайшие дни», – написал источник.