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  • Ван Нистелрой: «Нидерланды должны были выиграть Евро-2008, но Россия… Что, блин, произошло?»

Ван Нистелрой: «Нидерланды должны были выиграть Евро-2008, но Россия… Что, блин, произошло?»

31 марта 2023, 07:59
4

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой в интервью Гари Невиллу вспомнил поражение сборной Нидерландов от России в 1/4 финала Евро-2008.

– Были ли какие-то турниры, которые, как ты считаешь, вы должны были выигрывать?

Думаю, Евро-2008. Мы обыграли Италию 3:0, Францию 4:1 в группе... Вот этот турнир был тем самым, который мы должны были выигрывать. У нас был Роббен, Снейдер, ван Перси, ван дер Ваарт, Джио ван Бронкхорст. У нас была команда, чтобы выиграть.

– И почему вы не выиграли?

– Трудно сказать... Мы проиграли в 1/4 финала России... Я до сих думаю о тех моментах. Мы были в невероятной форме, побили чемпионов мира итальянцев, Францию, мы просто летали... И тут вдруг эта игра с Россией.

Ничья в основное, потом в дополнительное мы проиграли. Мы думали: «Что, блин, только что произошло?». Это главный вопрос, которые у меня спрашивают журналисты: «Что произошло в игре с Россией?». Трудно объяснить, это одна из тех вещей, которые случаются в футболе.

  • Сборная России выиграла бронзовые медали Евро-2008.
  • Это лучшее достижение национальной команды в истории.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Нидерланды ван Нистелрой Руд
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1680240568
Голандцы попали в группу смерти и просто порвали её. Далее дело случая))
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cska1948
1680245123
"...Мы обыграли Италию 3:0, Францию 4:1 в группе..." ---------------------- После таких значимых побед, вполне возможно, что на игру с Россией не было должного настроя. Тем более, что в группе мы проиграли испанцам 1:4.
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Bozigit
1680246737
Гус Иванович молодец и как вся команда целом
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zigbert
1680263751
В команде Нидерландов на тот момент выступали действительно сильные игроки. Но и Россия была командой с хорошо поставленной игрой, которую привил ей Хиддинк.
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