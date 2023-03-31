Ван Нистелрой: «Нидерланды должны были выиграть Евро-2008, но Россия… Что, блин, произошло?»

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой в интервью Гари Невиллу вспомнил поражение сборной Нидерландов от России в 1/4 финала Евро-2008.

– Были ли какие-то турниры, которые, как ты считаешь, вы должны были выигрывать?

– Думаю, Евро-2008. Мы обыграли Италию 3:0, Францию 4:1 в группе... Вот этот турнир был тем самым, который мы должны были выигрывать. У нас был Роббен, Снейдер, ван Перси, ван дер Ваарт, Джио ван Бронкхорст. У нас была команда, чтобы выиграть.

– И почему вы не выиграли?

– Трудно сказать... Мы проиграли в 1/4 финала России... Я до сих думаю о тех моментах. Мы были в невероятной форме, побили чемпионов мира итальянцев, Францию, мы просто летали... И тут вдруг эта игра с Россией.

Ничья в основное, потом в дополнительное мы проиграли. Мы думали: «Что, блин, только что произошло?». Это главный вопрос, которые у меня спрашивают журналисты: «Что произошло в игре с Россией?». Трудно объяснить, это одна из тех вещей, которые случаются в футболе.