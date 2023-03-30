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  • «Они нас за людей не считают»: Ринат Билялетдинов осудил АПЛ за ролик без россиян

«Они нас за людей не считают»: Ринат Билялетдинов осудил АПЛ за ролик без россиян

30 марта 2023, 23:53
5

Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов отреагировал на видео АПЛ с голами игроков из всех стран кроме россиян.

«Они нас за людей не считают, что тут далеко ходить? У них ведь много там легионеров, нашли кем заменить. Ну сделали и сделали.

Очередное проявление пренебрежения к нам, для меня это не новость. Они «суперлюди», а мы «второй сорт» – обслуживающий персонал», – сказал Билялетдинов.

Лучшие российские бомбардиры в АПЛ:

  1. Андрей Канчельскис – 48 голов.
  2. Андрей Аршавин – 23 гола.
  3. Роман Павлюченко – 21 гол.
  4. Павел Погребняк – 11 голов.
  5. Динияр Билялетдинов – 8 голов.
  6. Алексей Смертин – 2 гола.

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Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Химки Билялетдинов Ринат
Комментарии (5)
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Lilipyt
1680215437
Не удивлен. Пускай лига и дальше самоцветами себя окружает. Болельщики то помнят.
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Persona_non_Grata
1680219343
У всего есть причина, а у причины есть последствия ...
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Дядя Серёжа
1680231255
А давайте мы их показывать не будем... Хотя у нас много любителей зарубежного футбола. Их право. Просто я смотрю только наш, включая пацанов на улице, только их всё меньше и меньше...
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Давид59
1680236319
Психиатр дал бы диагноз "комплексует человек". Уверенный в себе человек никогда не скажет, что его не любят, им пренебрегают.
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моэм
1680250593
Наконец то заметил , что об россиян вытирают ноги ....а вот депутаты и правительство не замечают , или уже привыкли....так ведь они сами согласились на роль половой тряпки , отказавшись за весь народ России от ФЛАГА РОССИИ и ГИМНА РОССИИ , поддавшись давлению ....и им не до престижа Родины , они спасают свои денежки..... у нас нет Флага и Гимна и пока это так , то в глазах мира мы чмыри , потому нас и чмырят и чмырить будут ....пока по рогам не дадим.
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