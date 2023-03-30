«Они нас за людей не считают»: Ринат Билялетдинов осудил АПЛ за ролик без россиян

Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов отреагировал на видео АПЛ с голами игроков из всех стран кроме россиян.

«Они нас за людей не считают, что тут далеко ходить? У них ведь много там легионеров, нашли кем заменить. Ну сделали и сделали.

Очередное проявление пренебрежения к нам, для меня это не новость. Они «суперлюди», а мы «второй сорт» – обслуживающий персонал», – сказал Билялетдинов.

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