«Они нас за людей не считают»: Ринат Билялетдинов осудил АПЛ за ролик без россиян

Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов отреагировал на видео АПЛ с голами игроков из всех стран кроме россиян.
«Они нас за людей не считают, что тут далеко ходить? У них ведь много там легионеров, нашли кем заменить. Ну сделали и сделали.
Очередное проявление пренебрежения к нам, для меня это не новость. Они «суперлюди», а мы «второй сорт» – обслуживающий персонал», – сказал Билялетдинов.
Лучшие российские бомбардиры в АПЛ:
- Андрей Канчельскис – 48 голов.
- Андрей Аршавин – 23 гола.
- Роман Павлюченко – 21 гол.
- Павел Погребняк – 11 голов.
- Динияр Билялетдинов – 8 голов.
- Алексей Смертин – 2 гола.
Источник: Vprognoze.ru