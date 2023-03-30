Павлюченко назвал «получеловеком» экс-форварда сборной России

Роман Павлюченко раскритиковал бывшего футболиста «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара» Ари.
«Наверное, Ари – один из самых грязных футболистов в моей карьере. Я его как человека не знаю, сужу по поступкам на поле – поэтому, наверное, он один из них.
Многие ребята, которые тренировались с ним в одной команде, говорили, что он такой – получеловек. Он себя как негодяй вел на поле, конечно.
Он хочет стать депутатом в России? Я туда не лезу, его личное мнение», – заявил Павлюченко.
- Ари играл в РПЛ с 2010 по 2021 год.
- В июле 2018-го он получил российское гражданство.
- За сборную провел 2 матча.
Источник: «РБ Спорт»