Павлюченко назвал «получеловеком» экс-форварда сборной России

Роман Павлюченко раскритиковал бывшего футболиста «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара» Ари.

«Наверное, Ари – один из самых грязных футболистов в моей карьере. Я его как человека не знаю, сужу по поступкам на поле – поэтому, наверное, он один из них.

Многие ребята, которые тренировались с ним в одной команде, говорили, что он такой – получеловек. Он себя как негодяй вел на поле, конечно.

Он хочет стать депутатом в России? Я туда не лезу, его личное мнение», – заявил Павлюченко.