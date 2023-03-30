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  • Павлюченко назвал «получеловеком» экс-форварда сборной России

Павлюченко назвал «получеловеком» экс-форварда сборной России

30 марта 2023, 22:59
46

Роман Павлюченко раскритиковал бывшего футболиста «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара» Ари.

«Наверное, Ари – один из самых грязных футболистов в моей карьере. Я его как человека не знаю, сужу по поступкам на поле – поэтому, наверное, он один из них.

Многие ребята, которые тренировались с ним в одной команде, говорили, что он такой – получеловек. Он себя как негодяй вел на поле, конечно.

Он хочет стать депутатом в России? Я туда не лезу, его личное мнение», – заявил Павлюченко.

  • Ари играл в РПЛ с 2010 по 2021 год.
  • В июле 2018-го он получил российское гражданство.
  • За сборную провел 2 матча.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Павлюченко Роман Ари
Комментарии (46)
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Красногвардейчик
1680207262
Веллитон ещё хуже был
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шахта Заполярная
1680215042
Веллитон нападающий от бога
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paracetamol
1680215314
Четвертьчеловек Павлюченко назвал Ари «получеловеком». Это же надо же!
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эд100
1680226323
странная история..., вроде как Павлюченко делает выводы со слов других..., как баба базарная..., теперь по сути должен появиться ответ Ари..., а не пошли бы они оба...
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paracetamol
1680242710
Получеловек - это еще ничего, есть у нас еще и недочеловеки. Так что Павлюченко Ари похвалил!
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