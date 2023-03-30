«Собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения»: депутат Роднина – о пиве на стадионах

Депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала возможное возвращение пива на стадионы.
«Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь?
Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения», – сказала Роднина.
- Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
- Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.
Источник: «Матч ТВ»