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  • «Собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения»: депутат Роднина – о пиве на стадионах

«Собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения»: депутат Роднина – о пиве на стадионах

30 марта 2023, 22:43
12

Депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала возможное возвращение пива на стадионы.

«Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь?

Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения», – сказала Роднина.

  • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
  • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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R_a_i_n
1680206205
Короче для этой... мы собаки...
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serhio80
1680209242
А я в фигурном катании не участвовал) там клюшки нет чтобы в челюсть ******)
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serhio80
1680209392
И ведь ******) в вип-ложах без проблем подают)
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эд100
1680228661
хочется спросить с тех избирателей, которые делают депутатами ограниченных спортом людей. ничего путного от неё ни когда не слышал. это как терешкова, за свой полёт в космос, буквально прописалась в думе, и не херово живёт..., а толку от неё буквально 0
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Baggio1986
1680229567
Конченая мразь
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Дядя Серёжа
1680231796
Сама ты суч...ка
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Давид59
1680236707
Она не больная на голову. Просто столько ненависти! Откуда всё это? Сказала бы нормальым языком, мол хотят повысить посещаемость, заманивают на стадионы. Так нет, нас с собаками сравнивает.
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Oldtrafford83
1680240451
Старуха одинаковые таблы с Терюшковым принимает))
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JTherry
1680248979
сравнивать народ с "собачками, которым дают кусочек сахара", депутату Госдумы - по-моему, несовместимо с занимаемой должностью и деятельностью... бабка - в утиль тебе пора..!
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моэм
1680251218
Жаль нельзя отправить эту мразоту жить на 100 лет назад , там бы она на четвереньках ползала перед народом вымаливая прощение ....а сейчас такая провокация только повышает градус напряжения и приближает время взрыва.
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