«Собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения»: депутат Роднина – о пиве на стадионах

Депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала возможное возвращение пива на стадионы.

«Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь?

Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения», – сказала Роднина.