Тарасов сделал выбор между сборными России Карпина и Черчесова

Дмитрий Тарасов сравнил сборную России под руководством Станислава и Черчесова и Валерия Карпина.

– Сборная Черчесова интереснее, чем сборная Карпина?

– Могу сказать, что для меня лично – да. Потому что я работал с Черчесовым и знаю его достаточно хорошо.

Мне нравилась его работа: как тренировал, как мотивировал. Ответ: да, потому что я не работал с Карпиным.