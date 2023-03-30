Тарасов сделал выбор между сборными России Карпина и Черчесова

Дмитрий Тарасов сравнил сборную России под руководством Станислава и Черчесова и Валерия Карпина.
– Сборная Черчесова интереснее, чем сборная Карпина?
– Могу сказать, что для меня лично – да. Потому что я работал с Черчесовым и знаю его достаточно хорошо.
Мне нравилась его работа: как тренировал, как мотивировал. Ответ: да, потому что я не работал с Карпиным.
- Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.
- Карпин был назначен в июле 2021-го.
- Статистика Черчесова: 57 матчей – 25 побед – 11 ничьих – 21 поражение.
- Статистика Карпина: 12 матчей – 7 побед – 4 ничьи – 1 поражение.
Источник: «РБ Спорт»