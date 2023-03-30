«Сутормин за 50 тысяч рублей – это вершина айсберга»: Зарема объяснила, почему «Спартак» выплатил больше агентских, чем «Зенит»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, проанализировала рейтинг клубов РПЛ по выплатам агентам в 2022 году.

«Спартак» занял 1-е место (4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов).

2-м стал «Зенит» (85 328 000 рублей, 6 601 000 евро).

«Прежде чем делать выводы, надо посмотреть из какого чемпионата был сделан трансфер. Европейские рынки гораздо более чистые и прозрачные, если сравнивать с Бразилией, Латинской Америкой или Турцией.

В этих странах нарисуют любую стоимость и комиссию для отчетности. Европа хотя бы пытается бороться с этим.

В России агентскую комиссию прячут под другими статьями, например, юридические услуги. Также агентскую не на прямую закладывают в статье «подъемные» футболисту, если агент папа, например.

Одна из самых распространенных схем: аффилированная с футбольным клубом компания делает платежи за оказание определенных услуг. Например, рекламных, аренда инвентаря.

Не надо забывать про старый проверенный способ платить агентские наличными. Не всем клубам это доступно, но если спонсором выступает банк, проблем не должно быть с этим. При этом в балансе клуба будет ноль.

Много способов на трансферном рынке пускать пыль в глаза болельщиков, чтобы показать, что клуб покупает качественных футболистов за разумные деньги, платя при этом копеечную агентскую комиссию.

К слову, Сутормин за 50 000 рублей – это лишь вершина айсберга», – объяснила Зарема.