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  • «Сутормин за 50 тысяч рублей – это вершина айсберга»: Зарема объяснила, почему «Спартак» выплатил больше агентских, чем «Зенит»

«Сутормин за 50 тысяч рублей – это вершина айсберга»: Зарема объяснила, почему «Спартак» выплатил больше агентских, чем «Зенит»

30 марта 2023, 08:57
27

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, проанализировала рейтинг клубов РПЛ по выплатам агентам в 2022 году.

  • «Спартак» занял 1-е место (4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов).
  • 2-м стал «Зенит» (85 328 000 рублей, 6 601 000 евро).

«Прежде чем делать выводы, надо посмотреть из какого чемпионата был сделан трансфер. Европейские рынки гораздо более чистые и прозрачные, если сравнивать с Бразилией, Латинской Америкой или Турцией.

В этих странах нарисуют любую стоимость и комиссию для отчетности. Европа хотя бы пытается бороться с этим.

В России агентскую комиссию прячут под другими статьями, например, юридические услуги. Также агентскую не на прямую закладывают в статье «подъемные» футболисту, если агент папа, например.

Одна из самых распространенных схем: аффилированная с футбольным клубом компания делает платежи за оказание определенных услуг. Например, рекламных, аренда инвентаря.

Не надо забывать про старый проверенный способ платить агентские наличными. Не всем клубам это доступно, но если спонсором выступает банк, проблем не должно быть с этим. При этом в балансе клуба будет ноль.

Много способов на трансферном рынке пускать пыль в глаза болельщиков, чтобы показать, что клуб покупает качественных футболистов за разумные деньги, платя при этом копеечную агентскую комиссию.

К слову, Сутормин за 50 000 рублей – это лишь вершина айсберга», – объяснила Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (27)
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ilichkadr
1680157857
Почему «Спартак» занял 1-е место, если 4 817 960 евро < 6 601 000 евро!? Опять в "Спам-Экспрессе" с арифметикой чудят....
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Artemka444
1680158029
Отмазки как всегда!!!
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paracetamol
1680158318
Сутормин за 50 000 рублей? Дык его за 10 тыщ купили!
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alefreddy
1680158839
все правильно резко но по делу особенно грязная история про Сутормина за еду взяли
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Ziklop
1680160600
любой бизнес это мошенничество (где-то небольшое где-то зашкаливает), иногда это вскрывается , когда надо кого-то утопить, убрать конкурента.
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neveldomha
1680163269
А чего сразу Сутормин к слову? Ты сначала в своей команде разберись. Вот к слову Марко Петкович......
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alp
1680164884
интересно, она тельник носит?
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