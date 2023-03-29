Слуцкий раскрыл разницу между Тухелем и Нагельсманом

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал смену главного тренера в «Баварии», которая случилась на прошлой неделе.

Юлиана Нагельсмана сменил Томас Тухель.

С ним подписан контракт на 2 года.

Нагельсманом интересуются «Реал» и «Тоттенхэм».

«Не помню, когда Тухель ругался с игроками, он ругался с руководством, вот маленький нюанс. Когда Тухель ругается с руководством, он отстаивает интересы игроков. Сколько я видел игроков, работавших с ним, у всех восторженные отзывы. Я видел игроков, работавших с Нагельсманом: никто из них не говорил, что мы пойдeм умирать за этого тренера.

Тренеры нового поколения зациклены на формации, не видят человеческого фактора. Нагельсман дал свободу? А потом тут же их во всeм обвинил», – сказал Слуцкий.