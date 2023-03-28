Сон заявил, что несет ответственность за увольнение Конте из «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон прокомментировал уход Антонио Конте из клуба.
«Мне жаль Антонио. Это тренер мирового уровня. Мы прошли большой путь вместе с ним, я очень благодарен ему.
Не знаю, что о нем думают другие игроки «Тоттенхэма», но мне жаль его. Я не смог помочь команде и чувствую ответственность за то, что Антонио покинул клуб.
У него отличные способности и опыт в тренерской работе. Уверен, что он добьется больших успехов», – сказал Сон.
- Конте возглавлял «Тоттенхэм» с осени 2021 года.
- Команда идет на 4-м месте в таблице АПЛ, набрав 49 очков в 28 турах.
- Футболисты требовали увольнения главного тренера из-за его скандального интервью.
Источник: Goal