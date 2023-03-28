Тихий разорвал контракт с «Химками»: ранее его отстранил и обматерил Гогниев

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий расторг контракт с подмосковным клубом.

«Тихий принял решение о разрыве после того, как основа уехала на тренировочный сбор, а его оставили тренироваться индивидуально с Ринатом Билялетдиновым в Москве.

Дмитрий получит выплату до конца контракта, который истекал летом 2024 года», — сообщил источник «Чемпионата».