Тихий разорвал контракт с «Химками»: ранее его отстранил и обматерил Гогниев

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий расторг контракт с подмосковным клубом.
«Тихий принял решение о разрыве после того, как основа уехала на тренировочный сбор, а его оставили тренироваться индивидуально с Ринатом Билялетдиновым в Москве.
Дмитрий получит выплату до конца контракта, который истекал летом 2024 года», — сообщил источник «Чемпионата».
- Ранее главный тренер «Химок» Спартак Гогниев жестко обматерил Тихого и Аяза Гулиева.
- Перед этим тренер отстранил футболистов от тренировок.
- Тихий был капитаном «Химок».
Источник: «Чемпионат»