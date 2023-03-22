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  • Инсайдер опубликовал жесткую матерную речь Гогниева в адрес отстраненных игроков «Химок»

Инсайдер опубликовал жесткую матерную речь Гогниева в адрес отстраненных игроков «Химок»

22 марта 2023, 19:40
3

В распоряжении инсайдера Ивана Карпова оказалась аудиозапись речи главного тренера «Химок» Спартака Гогниева, которую он произнес на днях в тренажерном зале. Ему не понравилось, что вместе с командой работали отстраненные от основы Аяз Гулиев и Дмитрий Тихий.

– Да *** я тогда положил на все это. *** я вас, ***, во все дыры, ***. Не надо ничего говорить, что вы сказали.

– Откуда вы слышали? – вопрос Гогниеву.

– Я слышал… Если вы хотите, я здесь. Я всегда здесь! И я подхожу…

– Если бы вы нормально подошли…

– А почему я тут не могу? Ты с чего это взял? Сейчас я пришел, а тут вы такие. Вы меня так доведете, сука. Что делать вам? Тренируйтесь. Тренируйтесь, ***, и готовьтесь. Тренера уберите, ***, и потом будете играть, *** в рот. Все вместе!

А мы хорошие, Алик (реабилитолог Алик Байрамов – прим. «Бомбардира»). Мы *** какие здесь все хорошие. Здесь, ***, прогнило, ***, все. Посмотри, как футболисты себя ведут, *** в рот. Никакого уважения, ***, к старшим.

***, ему не заплатим! Я это должен был сказать, да? Все вокруг это говорят – а я плохой! ***, я тренировать должен людей, а не *** этой заниматься (вероятно, здесь речь о компенсации за расторжение контрактов Гулиева и Тихого – прим. «Бомбардира»).

Я сказал им индивидуально тренироваться – значит пусть индивидуально тренируются. *** [нечего], ***, меня *** [доставать]. Еще вы меня не ***, ***. Клоуны, ***. *** в рот.

  • Сообщалось, что у Гулиева с Гогниевым была драка.
  • Тренер в команде с осени.
  • «Химки» идут в зоне вылета.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Химки Тихий Дмитрий Гулиев Аяз Гогниев Спартак
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1679505483
Натуральный бы,длан!!!
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mihail200606
1679506768
Бессвязный матерный бред... мозгов совсем нет.. Химки с торпедо если вылетят,то никто не пожалеет
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sined1951
1679560919
Зачем нам все это выложили, что мы мат не слышали никогда что ли? Этого придурка Карпова за это надо штрафовать нещадно, мы и без него знаем, что наши тренеры и футболисты все заядлые матершинники.
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