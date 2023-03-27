Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Спартака» продолжат бойкот матчей РПЛ, несмотря на поручение Путина упростить Fan ID

Фанаты «Спартака» продолжат бойкот матчей РПЛ, несмотря на поручение Путина упростить Fan ID

27 марта 2023, 21:51
18

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отреагировало на инициативу Владимира Путина.

Президент России поручил до 1 мая упростить использование системы Fan ID на футбольных стадионах.

«Мы по-прежнему будем бойкотировать [матчи РПЛ], потому что упрощение будет применено для детей, инвалидов и пенсионеров.

Нас в списке нет. Упрощение процедуры не значит отмена. А мы разве за упрощение бьeмся?» – говорится в заявлении «Фратрии».

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID

Еще по теме:
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком» 2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо» 2
Источник: «Абзац»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1679943515
Пока эту херню не отменят на стадион ходить нечего.
Ответить
portero
1679943649
Для чего нужен фануйди???? Денег заработать нужным людям? Нагнуть всех чтоб не сопротивлялись любому извращению? Есть паспорт!!! Захотел идти, купил билет по паспорту и пошёл или у нас паспорт теперь вроде и не документ, раз разные бумажки с кодами важнее паспорта????
Ответить
KLINSI
1679945455
Ха! Царик в своём репертуаре((. Его поручения как в воду бзднуть, мёртвому припарка.
Ответить
Leon_ARS
1679947015
Да и пох - без них воздух будет чище.
Ответить
моэм
1679947781
Одни на эти поручения просто "кладут" , но "трогать" их нельзя ....другие хотят , но просто не в состоянии что то сделать в силу собственной тупости и неумения работать , заседают одни дубы , нет и пары толковых работников.
Ответить
Дядя Серёжа
1679978667
Болельщики отличаются от фанатов? Я из-за Урала не разгляжу...
Ответить
выапирт
1679983417
Так кто это фанаты Спартака? Эта кучка которая считает себя центром вселенной?. Настоящим болельщикам и фанатам должно быть пох... на эти все ID. А эти любят не Спартак в себе а себя в Спартаке. Не хотите ходить не ходите и не надо пиариться на этом
Ответить
Enter2006
1679992421
Согласен с фанами Спартака. Если уж чинушам поперёк горла идея отмены FAN ID, то пусть упростят и оставят только на международные встречи, как примерно было на ЧМ-2018. А с РПЛ этот бред как FAN ID нужно снимать.
Ответить
Дядя Серёжа
1679992916
А если по этой FAN ID к билету кружка пива бесплатно, ситуция переломится?
Ответить
NewLife
1680016443
Горжусь вами !
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
1
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
6
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
6
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
4
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
108
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
14
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+