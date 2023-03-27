Фанаты «Спартака» продолжат бойкот матчей РПЛ, несмотря на поручение Путина упростить Fan ID

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отреагировало на инициативу Владимира Путина.

Президент России поручил до 1 мая упростить использование системы Fan ID на футбольных стадионах.

«Мы по-прежнему будем бойкотировать [матчи РПЛ], потому что упрощение будет применено для детей, инвалидов и пенсионеров.

Нас в списке нет. Упрощение процедуры не значит отмена. А мы разве за упрощение бьeмся?» – говорится в заявлении «Фратрии».

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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