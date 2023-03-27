Романцев объявил иноагентами тех, кто критикует сборную России за матчи с Ираном и Ираком

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил важность товарищеских матче сборной России против Ирана и Ирака.

Россия сыграла вничью с Ираном на выезде (1:1).

В домашнем матче с Ираком команда Валерия Карпина победила – 2:0.

«Нашей стране нужны такие матчи, чтобы показать людям, что мы работаем, мы живы, футбол наш жив. Те, кто говорит, что такие игры не нужны, по моему мнению, как раз таки и есть иноагенты.

России необходимы эти матчи, чтобы показать всем, что мы не останавливаемся. Но нельзя сказать, что эти матчи в полной мере показали уровень игры нынешней команды. Эти игры позволяют увидеть перспективных футболистов, на которых можно будет рассчитывать и через два года, и через пять лет.

Также показали над чем надо работать тренерам. Было очень информативно», – сказал Романцев.