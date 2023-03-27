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  • Романцев объявил иноагентами тех, кто критикует сборную России за матчи с Ираном и Ираком

Романцев объявил иноагентами тех, кто критикует сборную России за матчи с Ираном и Ираком

27 марта 2023, 18:23
9

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил важность товарищеских матче сборной России против Ирана и Ирака.

  • Россия сыграла вничью с Ираном на выезде (1:1).
  • В домашнем матче с Ираком команда Валерия Карпина победила – 2:0.

«Нашей стране нужны такие матчи, чтобы показать людям, что мы работаем, мы живы, футбол наш жив. Те, кто говорит, что такие игры не нужны, по моему мнению, как раз таки и есть иноагенты.

России необходимы эти матчи, чтобы показать всем, что мы не останавливаемся. Но нельзя сказать, что эти матчи в полной мере показали уровень игры нынешней команды. Эти игры позволяют увидеть перспективных футболистов, на которых можно будет рассчитывать и через два года, и через пять лет.

Также показали над чем надо работать тренерам. Было очень информативно», – сказал Романцев.

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Источник: «РБК-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Иран Ирак Романцев Олег
Комментарии (9)
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NewLife
1679932569
"мы работаем, мы живы, футбол наш жив" Мы - это кто ? Как рабы на галерах ? Чтобы набрать в сборную шлак Ростова ?
Ответить
эд100
1679933732
...когда же вы, ниже расписавшиеся, захлебнётесь в собственной желчи?...
Ответить
Napaleon Banapart
1679933826
Старость не радость...
Ответить
acor94
1679933950
Тогда мы все тут иноагенты, такой футбол нам не нужен!
Ответить
egor tikhonov
1679934273
всё приплыли..... фан ай ди в сторонке скромненько)
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Garrincha58
1679939788
в нашей стране нет футбола осталось одно название
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zigbert
1679990484
У всех свои мнения по этому поводу. Конечно такие игры больше нужны чем не нужны. Однако Олегу Ивановичу не надо доходить до крайности.
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Figo777
1679993629
Соглашусь с Олегом Ивановичем! Всегда интересные и правильные вещи говорит!
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