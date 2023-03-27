Топ-10 самых дорогих игроков c постсоветского пространства на пике рыночной стоимости

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих игроков c постсоветского пространства на пике их рыночной стоимости с 2004 года.

В рейтинге лидирует грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, пиковая стоимость которого оценивается в 85 миллионов евро. В топ-5 попали три украинца – Михаил Мудрик, Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

Хавбек «Монако» Александр Головин – самый дорогой российский игрок на пике стоимости. В 2018 году он оценивался в 30 миллионов евро.

Топ-10 рейтинга выглядит так: