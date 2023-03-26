Терюшков уверен, что Карпину уже ищут замену: «Он в психоэмоциональой яме»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на слова Валерия Карпина.

Главный тренер сборной России сказал, что не держится за свое место.

Министр спорта Олег Матыцин остался раздражен безразличием Карпина.

Милонов назвал Карпина «обиженкой».

«Последние комментарии Карпина должны послужить сигналом для Александра Валерьевича Дюкова.

На его рабочем столе наверняка уже лежат резюме кандидатов на столь респектабельный пост, так как текущий главный тренер сборной по футболу демонстрирует все признаки упадка, пребывания в психоэмоциональой яме.

Что касается здравой оценки слов Карпина от Олега Васильевича Матыцина, то она мне импонирует. Глядишь, спорт в нашей стране с такими честными и смелыми репликами и воспрянет», – сказал Терюшков.