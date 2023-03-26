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  • Терюшков уверен, что Карпину уже ищут замену: «Он в психоэмоциональой яме»

Терюшков уверен, что Карпину уже ищут замену: «Он в психоэмоциональой яме»

26 марта 2023, 17:26
13

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на слова Валерия Карпина.

  • Главный тренер сборной России сказал, что не держится за свое место.
  • Министр спорта Олег Матыцин остался раздражен безразличием Карпина.
  • Милонов назвал Карпина «обиженкой».

«Последние комментарии Карпина должны послужить сигналом для Александра Валерьевича Дюкова.

На его рабочем столе наверняка уже лежат резюме кандидатов на столь респектабельный пост, так как текущий главный тренер сборной по футболу демонстрирует все признаки упадка, пребывания в психоэмоциональой яме.

Что касается здравой оценки слов Карпина от Олега Васильевича Матыцина, то она мне импонирует. Глядишь, спорт в нашей стране с такими честными и смелыми репликами и воспрянет», – сказал Терюшков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Карпин Валерий Терюшков Роман
Комментарии (13)
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Bozigit
1679841074
Думаю верное решение
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Skull_Boy
1679841809
Поставьте Семака и посмотрим что он сможет сделать без зулусов и кабинета
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paracetamol
1679842407
Время руководства таких тренеров сборной, как Карпин, - время самых больших разочарований!
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Ziklop
1679843477
ещё "терюшковых" и их коллег заменить. замену случайно не ищут?
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Kiuy
1679843556
Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ! По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: king-ball.ru Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!
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Koni_Best_1
1679844588
Не хватало еще в вопросах футбола слушать депутатов, вам бы свою работу для начала научиться делать
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serglider
1679848706
Спорт "воспрянет" если будет строится и развиваться детско-юношеские спортивные школы, расти тренерские кадры, появляться и внедрятся передовые методики подготовки, строится спортивная инфраструктура и т.д. А от того, что кто-то просто балаболит языком не изменится ровным счетом ничего!
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Опорник84
1679854924
Талалаев еще сборной не руководил.
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Бриг
1679863080
А этот теряшков откуда всплыл? Подлизывает министра, подлизывает. Сам хочет на это место.
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Plyash
1679909146
Я начальник - ты дурак,ты начальник - я дурак.Старая отечественная истина. А есть другая отечественная истина,посвежее,хороший депутат - мёртвый депутат.
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