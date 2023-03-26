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Депутат Милонов назвал Карпина «обиженкой»

26 марта 2023, 15:47
9

Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ, дал оценку позиции главного тренера сборной России Валерия Карпина, который «не держится за свое место».

«Есть отличные наемные тренеры, которые могут позволить себе такие выражения, потому что они знают, что делают и знают, как готовят команды. С их стороны предприняты все возможные шаги для победы, но есть объективные обстоятельства, которые могут не позволить победить.

И существует другой подход — вот я есть такой, вы должны меня ценить, любить и уважать, тренер никогда не ошибается. А если вы меня не цените, я уйду с высоко поднятой головой. Это позиция обиженки. Такого быть не должно. Если что-то не заладилось, если ты чувствуешь, что команду не тянешь, есть много хорошего, что вспомнить, надо расставаться друзьями. Скажи об этом.

В такие выражения, как мне кажется, противопоставляют команду и тренера. Тренер хороший, а команда, болельщики, зрители — все плохие», – сказал Милонов.

  • Карпин в сборной с 2021 года.
  • Сейчас она отстранена от международных официальных матчей.
  • В 18:00 по Москве Россия начнет товарищеский матч против Ирака.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий
Комментарии (9)
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Беспонтий
1679835917
«Я не умею драться, но мне не стыдно! Я не испугался и вышел на ринг! Это победа для меня». Милонов о бое против Джигурды ------------------------------------------ вроде не обиженка но от джигурды депутат милонов получил пи*ды
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Skull_Boy
1679836410
Если человек идиот, то это надолго и вопрос теперь к таким "профи", как Милонов нахрена Валере напрягать жопу ради НИЧЕГО
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Persona_non_Grata
1679838507
А что Милонов уже вернулся с передовой ???
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ySS
1679839020
Путату надоело "думать" о России, решил отвлечься на сборную по футболу и её тренера.
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ААМ
1679840668
Не люблю Милонова, но здесь он прав
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Persona_non_Grata
1679843248
Было бы мнение авторитетного человека - можно было к нему прислушаться, а вот мнение Милонова не дорого стоит )))
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serglider
1679850714
Вроде грозился пойти воевать в СВО на Украину, передумал или уже отвоевался?
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Бан
1679852033
Милонов хотя бы раз в жизни по футбольному мячу ударил?)
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Plyash
1679909379
Милонов,тебя как не покажут в депутатском кресле,ты всегда спишь,как так-то?
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