Депутат Милонов назвал Карпина «обиженкой»

Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ, дал оценку позиции главного тренера сборной России Валерия Карпина, который «не держится за свое место».

«Есть отличные наемные тренеры, которые могут позволить себе такие выражения, потому что они знают, что делают и знают, как готовят команды. С их стороны предприняты все возможные шаги для победы, но есть объективные обстоятельства, которые могут не позволить победить.

И существует другой подход — вот я есть такой, вы должны меня ценить, любить и уважать, тренер никогда не ошибается. А если вы меня не цените, я уйду с высоко поднятой головой. Это позиция обиженки. Такого быть не должно. Если что-то не заладилось, если ты чувствуешь, что команду не тянешь, есть много хорошего, что вспомнить, надо расставаться друзьями. Скажи об этом.

В такие выражения, как мне кажется, противопоставляют команду и тренера. Тренер хороший, а команда, болельщики, зрители — все плохие», – сказал Милонов.