Павлюченко не стал желать сборной России красивой игры с Ираком

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко хочет увидеть победу в товарищеском матче с Ираком.
«После последней игры с Ираном (1:1) хочется, чтобы наша сборная уже выиграла. Что-то мы уже устали от того, что не видим побед. И так большие проблемы с тем, что сборная нигде не участвует. Сейчас к таким матчам большое ожидание, мы ждeм побед.
Уже не хочется красивой игры, хочется просто победу. Я почитал интервью разных специалистов и тренеров после матча с Ираном — немного нашу сборную уничтожают. Поэтому хочется, чтобы уже принесли победу, и писали хорошо о российской сборной. Красивая игра не нужна — главное, чтобы был результат. Мы уже соскучились», – сказал Павлюченко.
- Матч в Санкт-Петербурге начнется в 18:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Для России это будет 1-й домашний матч с 2021 года.
Источник: «Чемпионат»