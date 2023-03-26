Павлюченко не стал желать сборной России красивой игры с Ираком

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко хочет увидеть победу в товарищеском матче с Ираком.

«После последней игры с Ираном (1:1) хочется, чтобы наша сборная уже выиграла. Что-то мы уже устали от того, что не видим побед. И так большие проблемы с тем, что сборная нигде не участвует. Сейчас к таким матчам большое ожидание, мы ждeм побед.

Уже не хочется красивой игры, хочется просто победу. Я почитал интервью разных специалистов и тренеров после матча с Ираном — немного нашу сборную уничтожают. Поэтому хочется, чтобы уже принесли победу, и писали хорошо о российской сборной. Красивая игра не нужна — главное, чтобы был результат. Мы уже соскучились», – сказал Павлюченко.