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  • «Надо уходить, зачем такой человек нужен сборной?»: Кобелев – о Карпине

«Надо уходить, зачем такой человек нужен сборной?»: Кобелев – о Карпине

25 марта 2023, 15:57
5

Андрей Кобелев отреагировал на слова Валерия Карпина о работе в сборной России.

Карпин сказал: «Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?».

«Если Карпин сказал, что не держится за место в сборной, то надо уходить. Если человек говорит, что не держится, значит не надо держаться – надо уходить спокойно.

Зачем тогда тренировать вообще? Теперь руководство РФС должно подумать и решить, зачем нужен такой человек, который безразлично относится к сборной. Пусть тогда тренирует «Ростов».

Здесь даже обсуждать нечего. Я просто со своей стороны скажу, что, может, болельщикам, которые не сильно разбираются, можно повесить лапшу. Однако из людей, которые по 40-50 лет в футболе, дураков делать не надо», – заявил Кобелев.

  • Сборная России более года отстранена от международных турниров.
  • Карпин возглавляет команду с июля 2021 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Кобелев Андрей Карпин Валерий
Комментарии (5)
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eugen-han
1679750100
А Черчесов то как держался, но всё равно ушел же. Не надо держаться за то, что не твоё, вот и всё. Карпин значит на своём месте, ну по крайней мере пока на своём. А далее посмотрим, так как всё проходит и это пройдёт рано или поздно.
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Napaleon Banapart
1679756154
Что то прям на Валеру со всех сторон вякать стали. Валера шли их на...
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Garrincha58
1679758424
да он вообще не тренер
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sochi-2013
1679759589
Карпин в сборной "работает" по принципу, что лишний х в ж0пе не помеха. Какая-никакая, а копеечка капает. Тренер сборной должен просматривать игроков во время матчей РПЛ, и вызывать в команду тех, кто подходит под его схемы, а не брать всех подряд и уже отсеивать во время игры. Пусть и товарищеской.
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