«Надо уходить, зачем такой человек нужен сборной?»: Кобелев – о Карпине

Андрей Кобелев отреагировал на слова Валерия Карпина о работе в сборной России.

Карпин сказал: «Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?».

«Если Карпин сказал, что не держится за место в сборной, то надо уходить. Если человек говорит, что не держится, значит не надо держаться – надо уходить спокойно.

Зачем тогда тренировать вообще? Теперь руководство РФС должно подумать и решить, зачем нужен такой человек, который безразлично относится к сборной. Пусть тогда тренирует «Ростов».

Здесь даже обсуждать нечего. Я просто со своей стороны скажу, что, может, болельщикам, которые не сильно разбираются, можно повесить лапшу. Однако из людей, которые по 40-50 лет в футболе, дураков делать не надо», – заявил Кобелев.