Яровинский: «Овчинников стрелял из газового пистолета в Сeмина, когда был чем-то недоволен»

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о резонансном поступке Сергея Овчинникова.
– За последние пару лет – самое удивительное нарушение режима в вашей команде?
– В «Рубине» ребята решили перекинуться в карты с матерыми зубрами. Проиграли большие деньги, надолго впали в депрессию.
– «Большие» – это сколько?
– Около 200 тысяч рублей. Для нынешнего «Рубина» – серьезная сумма.
Впрочем, все это ерунда по сравнению с тем, что творилось в наших клубах в 90-е.
Обожаю рассказы Сергея Овчинникова про «Локомотив» тех лет. Ух, какие истории!
– Например?
– Как он стрелял из газового пистолета.
– В кого?
– В тренера и президента клуба.
– В Семина и Филатова?!
– Да. Они спрятались от Овчинникова, а он был чем-то недоволен. Ну и пальнул в них через дверь.
Ничего – потом нормально общались, даже капитаном «Локо» остался. Команда там была фантастически дружная. Настоящая банда.
- Овчинников дважды становился чемпионом России в составе «Локо».
- Он закончил профессиональную карьеру в 2006 году.
- Сейчас бывший вратарь тренирует медийную команду «Наши парни».