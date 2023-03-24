Яровинский: «Овчинников стрелял из газового пистолета в Сeмина, когда был чем-то недоволен»

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о резонансном поступке Сергея Овчинникова.

– За последние пару лет – самое удивительное нарушение режима в вашей команде?

– В «Рубине» ребята решили перекинуться в карты с матерыми зубрами. Проиграли большие деньги, надолго впали в депрессию.

– «Большие» – это сколько?

– Около 200 тысяч рублей. Для нынешнего «Рубина» – серьезная сумма.

Впрочем, все это ерунда по сравнению с тем, что творилось в наших клубах в 90-е.

Обожаю рассказы Сергея Овчинникова про «Локомотив» тех лет. Ух, какие истории!

– Например?

– Как он стрелял из газового пистолета.

– В кого?

– В тренера и президента клуба.

– В Семина и Филатова?!

– Да. Они спрятались от Овчинникова, а он был чем-то недоволен. Ну и пальнул в них через дверь.

Ничего – потом нормально общались, даже капитаном «Локо» остался. Команда там была фантастически дружная. Настоящая банда.