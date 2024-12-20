Помощник Слуцкого рассказал, в какие российские клубы его звали

Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, ответил, кто его пытался заполучить в последние годы.

– Ты общался с Максимом Орешкиным о возвращении в ЦСКА?

– Общался.

– Тебя звали на должность?

– Да. На тот момент не получилось.

– Почему ты не устроился в «Динамо»?

– У нас было общение, но в итоге без конкретных вариантов.

– Какой российский клуб последним предлагал тебе работу?

– В этом году были варианты в РПЛ, но про них и речи не шло: у «Шэньхуа» шел сезон. А перед Китаем звал «Урал».

– Почему не пошел?

– Уже долго – и продуктивно – шли переговоры с «Шанхаем». Все равно благодарен Гончаренко и Иванову – за то, как настойчиво меня приглашали. Очень расстроился из-за вылета «Урала», никому подобного не пожелаю.