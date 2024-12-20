Помощник Слуцкого рассказал, в какие российские клубы его звали

Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, ответил, кто его пытался заполучить в последние годы.
– Ты общался с Максимом Орешкиным о возвращении в ЦСКА?
– Общался.
– Тебя звали на должность?
– Да. На тот момент не получилось.
– Почему ты не устроился в «Динамо»?
– У нас было общение, но в итоге без конкретных вариантов.
– Какой российский клуб последним предлагал тебе работу?
– В этом году были варианты в РПЛ, но про них и речи не шло: у «Шэньхуа» шел сезон. А перед Китаем звал «Урал».
– Почему не пошел?
– Уже долго – и продуктивно – шли переговоры с «Шанхаем». Все равно благодарен Гончаренко и Иванову – за то, как настойчиво меня приглашали. Очень расстроился из-за вылета «Урала», никому подобного не пожелаю.
- Слуцкого назначили год назад.
- «Шэньхуа» под руководством российского тренера стал 2-м в дебютном сезоне чемпионата Китая.