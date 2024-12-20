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    • Помощник Слуцкого рассказал, в какие российские клубы его звали

    Помощник Слуцкого рассказал, в какие российские клубы его звали

    Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, ответил, кто его пытался заполучить в последние годы.

    – Ты общался с Максимом Орешкиным о возвращении в ЦСКА?

    – Общался.

    – Тебя звали на должность?

    – Да. На тот момент не получилось.

    – Почему ты не устроился в «Динамо»?

    – У нас было общение, но в итоге без конкретных вариантов.

    – Какой российский клуб последним предлагал тебе работу?

    – В этом году были варианты в РПЛ, но про них и речи не шло: у «Шэньхуа» шел сезон. А перед Китаем звал «Урал».

    – Почему не пошел?

    – Уже долго – и продуктивно – шли переговоры с «Шанхаем». Все равно благодарен Гончаренко и Иванову – за то, как настойчиво меня приглашали. Очень расстроился из-за вылета «Урала», никому подобного не пожелаю.

    • Слуцкого назначили год назад.
    • «Шэньхуа» под руководством российского тренера стал 2-м в дебютном сезоне чемпионата Китая.

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    Источник: Sport24

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    20.12.2024 21:50
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