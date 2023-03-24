Масоэро из «Пари НН»: «Путин для аргентинцев не диктатор. Он мастер геополитики»

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал, как в Аргентине относятся к президенту России Владимиру Путину.

— Как в Аргентине за год поменялось мнение о Путине?

— Ни год назад, ни теперь ненависти нет. У нас считают, что это умный человек. Защищает права России, ее позицию. Мало кто смыслит в геополитике, но Путин в ней, я полагаю, мастер.

Но, конечно, если послушать европейские медиа… Там Путина готовы убить. Обычное дело. В Южной Америке не так: голосов много, выступать можно с разных позиций. Страна у нас свободная. Поэтому, мне кажется, Путин для аргентинцев не диктатор и не злодей.