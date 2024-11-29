Экс-игрок «Пари НН» Масоэро выбрал между оргазмом и пивом после бани

Бывший защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал о походе в русскую баню.

– Рассказывали, что близко подружились в России с Денисом Глушаковым. Ходили с ним в баню?

– Ходили. Мы пересеклись только на полгода, поэтому нельзя говорить, что мы именно друзья. Когда он ушел, было грустно, потому что это отличный футболист.

– Сколько выдерживали в бане?

– 15 минут. Потом шел пить. Сложно постоянно сидеть внутри, хочется выйти охладиться.

– Пробовали выбегать из парилки и прыгать в снег?

– Нет, я не настолько сумасшедший, чтобы заниматься таким. Знаю, что в России многие это делают, и мне нравится, что они это делают.

Но у меня есть проблемы с морозом – холодной погодой, холодной водой. Жару еще могу вынести, но холод – это другое. У меня есть на этот счет правила.

– Что круче: дать кружечку пивка сразу на выходе из бани или оргазм?

– Эээм... Я должен выбрать или можно оба назвать? Тогда выберу первое: пиво после бани.

Масоэро в 2021-2023 годах провел 51 матч в РПЛ.

Сейчас 29-летний аргентинец играет в Румынии за «Университатю» из Клужа.

Лукас дважды выигрывал Кубок Болгарии с «Локомотивом» из Пловдива.

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