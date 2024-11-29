Экс-игрок «Пари НН» Масоэро назвал отличительную черту русских женщин

Бывший защитник «Пари НН» Лукас Масоэро поделился впечатлениями от русских женщин.

– Согласны с утверждением, что русские женщины – самые красивые в мире?

– Возможно, это так. Их главное отличие от остальных женщин – глаза, они очень красивые. Как и в целом их лица, они отличаются, действительно красивые. Русские девушки произвели на меня впечатление. Одноклубники говорили мне, что самые красивые девушки в Крыму, но я так и не доехал.

– Женаты?

– Пока нет. Но есть девушка. Когда жил в России, был одинок.

– И последнее. Занимались сексом с русскими девушками?

– Ха-ха, это персональная информация. Ответ на этот вопрос останется со мной, потому что я джентльмен.

Масоэро в 2021-2023 годах провел 51 матч в РПЛ.

Сейчас 29-летний аргентинец играет в Румынии за «Университатю» из Клужа.

Лукас дважды выигрывал Кубок Болгарии с «Локомотивом» из Пловдива.

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