Карпин прокомментировал ничью в матче Иран – Россия

кучерявый в своём репертуаре: только бабло интересует.
И, ведь, никаких особых претензий к нему не предъявишь:
ЕГО ПОЗВАЛИ в сбродную, а не он сам пороги РФС через "нужных людей" отбивал.
Вообще, по настрою сбродная при кучерявом очень напоминает нынешний Ростов.
Да и Спартак, когда он был ГТ, недалеко.
"Тренер-провинциал" - вот его самое точное определение.
Как по жадности, по словарному запасу, которым он пользуется в интервью, по настрою команды, так и по жадности.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеской встречи с Ираном.
- Результат матча – 1:1.
- Оба гола были забиты с пенальти.
- Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.
– Результат? Я бы не оценивал его. Счет на табло. Мы ни к чему не готовимся. Мне хотелось посмотреть, как мы будем выступать против такой команды.
Могли и проиграть, могли и выиграть, могли и сыграть вничью. До нашего гола почти все понравилось. После гола не понравилось ничего.
– У вас очень молодая команда.
– У нас всем меньше 30 лет, мы нигде не участвуем, нас отовсюду отстранили. Мы вызываем молодых ребят, чтобы их наигрывать.
У нас есть неплохие футболисты, мы их знаем. Если бы были официальные соревнования, команда была бы другая.