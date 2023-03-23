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    Карпин прокомментировал ничью в матче Иран – Россия

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеской встречи с Ираном.

    • Результат матча – 1:1.
    • Оба гола были забиты с пенальти.
    • Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

    – Результат? Я бы не оценивал его. Счет на табло. Мы ни к чему не готовимся. Мне хотелось посмотреть, как мы будем выступать против такой команды.

    Могли и проиграть, могли и выиграть, могли и сыграть вничью. До нашего гола почти все понравилось. После гола не понравилось ничего.

    – У вас очень молодая команда.

    – У нас всем меньше 30 лет, мы нигде не участвуем, нас отовсюду отстранили. Мы вызываем молодых ребят, чтобы их наигрывать.

    У нас есть неплохие футболисты, мы их знаем. Если бы были официальные соревнования, команда была бы другая.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21033

      derrik2000 5 минут назад

      кучерявый в своём репертуаре: только бабло интересует.
      И, ведь, никаких особых претензий к нему не предъявишь:
      ЕГО ПОЗВАЛИ в сбродную, а не он сам пороги РФС через "нужных людей" отбивал.
      Вообще, по настрою сбродная при кучерявом очень напоминает нынешний Ростов.
      Да и Спартак, когда он был ГТ, недалеко.
      "Тренер-провинциал" - вот его самое точное определение.
      Как по жадности, по словарному запасу, которым он пользуется в интервью, по настрою команды, так и по жадности.

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      Рейтинг: +17725

      NewLife 21 минуту назад

      2,14здеж дилетанта. Нах нужен такой самодур?

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      Рейтинг: +3374

      fakeid 26 минут назад

      так собери самую сильную сборную с другими игроками, а не только молодыми - и выстави против сборной легионеров рпл или, по-традиции, против динамо, а не против очередной экзотики из азии. вот и поглядим. свободных дат у нас теперь предостаточно.

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      Рейтинг: +3374

      fakeid > fakeid 3 минуты назад

      против сербии ещё можно. летом црвена к нам уже приезжала, наверное и со сборной можно договориться.

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      Рейтинг: +18293

      ilichkadr 29 минут назад

      "Если бы были официальные соревнования, команда была бы другая."?
      Ну, Валера ты и ********............

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      Рейтинг: +21655

      Persona_non_Grata > ilichkadr 19 минут назад

      Ну перестать - просто "хотелось посмотреть"... - посмотрели .

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