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Карпин прокомментировал ничью в матче Иран – Россия

23 марта 2023, 22:25
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеской встречи с Ираном.

  • Результат матча – 1:1.
  • Оба гола были забиты с пенальти.
  • Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

– Результат? Я бы не оценивал его. Счет на табло. Мы ни к чему не готовимся. Мне хотелось посмотреть, как мы будем выступать против такой команды.

Могли и проиграть, могли и выиграть, могли и сыграть вничью. До нашего гола почти все понравилось. После гола не понравилось ничего.

– У вас очень молодая команда.

– У нас всем меньше 30 лет, мы нигде не участвуем, нас отовсюду отстранили. Мы вызываем молодых ребят, чтобы их наигрывать.

У нас есть неплохие футболисты, мы их знаем. Если бы были официальные соревнования, команда была бы другая.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Иран Карпин Валерий
Комментарии (7)
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ilichkadr
1679599812
"Если бы были официальные соревнования, команда была бы другая."? Ну, Валера ты и ********............
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NewLife
1679600298
2,14здеж дилетанта. Нах нужен такой самодур?
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derrik2000
1679601264
кучерявый в своём репертуаре: только бабло интересует. И, ведь, никаких особых претензий к нему не предъявишь: ЕГО ПОЗВАЛИ в сбродную, а не он сам пороги РФС через "нужных людей" отбивал. Вообще, по настрою сбродная при кучерявом очень напоминает нынешний Ростов. Да и Спартак, когда он был ГТ, недалеко. "Тренер-провинциал" - вот его самое точное определение. Как по жадности, по словарному запасу, которым он пользуется в интервью, по настрою команды, так и по жадности.
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ololoshaOLOLOEV
1679626165
Верим Валерааа!!! Верим!
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yorgenbarenz
1679641251
Хороший у парня желудок.Не блюёт,глядя на своё детище.
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zigbert
1679645667
Верно сказал что до гола у сборной была игра. Но вот почему после этого отошли всей командой к свой штрафной? И игра сразу сломалась.
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