Карпин прокомментировал ничью в матче Иран – Россия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеской встречи с Ираном.
- Результат матча – 1:1.
- Оба гола были забиты с пенальти.
- Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.
– Результат? Я бы не оценивал его. Счет на табло. Мы ни к чему не готовимся. Мне хотелось посмотреть, как мы будем выступать против такой команды.
Могли и проиграть, могли и выиграть, могли и сыграть вничью. До нашего гола почти все понравилось. После гола не понравилось ничего.
– У вас очень молодая команда.
– У нас всем меньше 30 лет, мы нигде не участвуем, нас отовсюду отстранили. Мы вызываем молодых ребят, чтобы их наигрывать.
У нас есть неплохие футболисты, мы их знаем. Если бы были официальные соревнования, команда была бы другая.
Источник: «Спорт-Экспресс»