Карпин прокомментировал ничью в матче Иран – Россия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеской встречи с Ираном.

Результат матча – 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти.

Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

– Результат? Я бы не оценивал его. Счет на табло. Мы ни к чему не готовимся. Мне хотелось посмотреть, как мы будем выступать против такой команды.

Могли и проиграть, могли и выиграть, могли и сыграть вничью. До нашего гола почти все понравилось. После гола не понравилось ничего.

– У вас очень молодая команда.

– У нас всем меньше 30 лет, мы нигде не участвуем, нас отовсюду отстранили. Мы вызываем молодых ребят, чтобы их наигрывать.

У нас есть неплохие футболисты, мы их знаем. Если бы были официальные соревнования, команда была бы другая.