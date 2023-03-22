Россия вернулась на международный уровень – с флагом и гимном

Прошел год – и Россия вернулась в официальный международный футбол. Впервые с 24 февраля 2022 года наша сборная выступает на турнире, причем с флагом и гимном.

Сегодня в Бангладеш Россия стартовала в чемпионате Федерации футбола Южной Азии для девушек не старше 17 лет. Россиянки (сборная до 16 лет) начинают турнир встречей с хозяйками. Перед началом игры прозвучал гимн России.

Несмотря на скромный статус, турнир находится под эгидой ФИФА и УЕФА (он проводится по программе UEFA Assist). Другие его участники – сборные Непала, Бутана и Индии. Турнир продлится до 28 марта. Победитель определится по итогам матчей команд друг с другом в один круг.

По словам главного тренера сборной России Елены Медведь, перед Россией стоит задача выиграть соревнование. В команде 20 девушек, представляющих академии различных российских клубов.