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    Россия вернулась на международный уровень – с флагом и гимном

    Прошел год – и Россия вернулась в официальный международный футбол. Впервые с 24 февраля 2022 года наша сборная выступает на турнире, причем с флагом и гимном.

    Сегодня в Бангладеш Россия стартовала в чемпионате Федерации футбола Южной Азии для девушек не старше 17 лет. Россиянки (сборная до 16 лет) начинают турнир встречей с хозяйками. Перед началом игры прозвучал гимн России.

    Несмотря на скромный статус, турнир находится под эгидой ФИФА и УЕФА (он проводится по программе UEFA Assist). Другие его участники – сборные Непала, Бутана и Индии. Турнир продлится до 28 марта. Победитель определится по итогам матчей команд друг с другом в один круг.

    По словам главного тренера сборной России Елены Медведь, перед Россией стоит задача выиграть соревнование. В команде 20 девушек, представляющих академии различных российских клубов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7974

      Беспонтий 8 минут назад

      нас не трахнешь
      и не съешь
      если что
      мы в бангладеш

      0
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      Рейтинг: +655

      _MATRIX_ 19 минут назад

      Отлично!

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