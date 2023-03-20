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    Газизов мотивировал «Уфу» на матч с «Шинником» личными деньгами: инсайдер назвал точную сумму

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов обратился к команде перед 23-м туром Первой лиги против «Шинника». Через капитана Алексея Евсеева он передал игрокам, что в случае победы даст на всю команду миллион рублей премиальных – из личных средств.

    Мотивация уфимцам не помогла – они уступили 1:2.

    Евсеев поджигает в Первой лиге: снова запрыгнул на стол после победы над бывшей командой и двигал чужую машину

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    20.03.2023 20:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +67631

      portero 51 минуту назад

      Не помогло, Евсеев надрал им задницу....

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