Газизов мотивировал «Уфу» на матч с «Шинником» личными деньгами: инсайдер назвал точную сумму

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов обратился к команде перед 23-м туром Первой лиги против «Шинника». Через капитана Алексея Евсеева он передал игрокам, что в случае победы даст на всю команду миллион рублей премиальных – из личных средств.
Мотивация уфимцам не помогла – они уступили 1:2.
- «Уфа» идет в зоне вылета.
- «Шинник» тренирует Вадим Евсеев, возглавлявший «Уфу» в 2019-2020 годах.
- Ярославцы идут в таблице 10-ми.
Евсеев поджигает в Первой лиге: снова запрыгнул на стол после победы над бывшей командой и двигал чужую машину
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева