Газизов мотивировал «Уфу» на матч с «Шинником» личными деньгами: инсайдер назвал точную сумму

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов обратился к команде перед 23-м туром Первой лиги против «Шинника». Через капитана Алексея Евсеева он передал игрокам, что в случае победы даст на всю команду миллион рублей премиальных – из личных средств.

Мотивация уфимцам не помогла – они уступили 1:2.

«Уфа» идет в зоне вылета.

«Шинник» тренирует Вадим Евсеев, возглавлявший «Уфу» в 2019-2020 годах.

Ярославцы идут в таблице 10-ми.

Евсеев поджигает в Первой лиге: снова запрыгнул на стол после победы над бывшей командой и двигал чужую машину