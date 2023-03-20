«Ничего себе! Так много!»: Мирзов оценил посещаемость «Химок»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о посещаемости подмосковного клуба.

— Чуть меньше тысячи зрителей пришло на матч «Химки» — «Ростов».

— Ничего себе! Так много! Какое может быть отношение к Fan ID, когда выходишь на матч, а играем будто товарищескую игру.

— Не все игроки высказывают жесткую позицию по этому поводу.

— Хорошо, если я выскажусь так, это ничего же не изменит. Не так ли? Или вы, если так скажете, это что-то поменяет? Думаю, нет. Эти решения принимаются на высшем уровне.