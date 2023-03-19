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    Матч «Химки» – «Ростов» посетили 696 зрителей

    «Химки» установили клубный антирекорд сезона в матче против «Ростова» (0:1).

    Игру посетили 696 зрителей. Это худшая посещаемость для подмосковного клуба в нынешнем розыгрыше РПЛ.

    • Матч с «Ростовом» – первый для «Химок» с Fan ID.
    • На этом стадионе также проходила игра «Торпедо»«Урал», которую посетили 207 человек.

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    Источник: сайт РПЛ

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    19.03.2023 19:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8903

      GoLenaStop 8 часов назад

      А на хрена вообще ходить на стадионы, если туда-сюда проехать стоит немеряно по деньгам и времени, а там - просто перекусить, для семьи стоит пол-зарплаты?..
      Для кого эти игрища на оуенных стадионах, если у людей денег нет, чтобы туда идти? Тем более СЕЙЧАС
      Лучше раз в год в цирк, либо на природу.
      А футбол по интернету.
      ХА!

      1
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      Рейтинг: +993

      Чехов на Садовой 9 часов назад

      Заметьте, господа. В каждом обсуждении, где дело касается ФанУйди , появляются глоры топящие за чипирование! Это от скудоумия либо вследствие материальной заинтересованности? Тайна пещеры Лехтвейса...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 10 часов назад

      Это же не хорошо, придется самому команду платить за обслуживание стадиона

      0
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      Рейтинг: +1697

      Artemka444 10 часов назад

      Огонь!!!

      0
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      Рейтинг: +5244

      PAREVG. 10 часов назад

      Я хоть на футбол и не хожу, но на всякий случай оформил фан айди, вдруг на хоккее введут, или Локо в Казань приедет.
      А если человеку трудно зайти в МФЦ, то какой он на хрен "фан"???

      0
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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 10 часов назад

      Все идет по плану

      2
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      Рейтинг: +6633

      ALeX-161-rus > Loko_Roma 9 часов назад

      Мы ещё не начинали))

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      Рейтинг: +2758

      BlackMurder 10 часов назад

      А скоро вообще ходить не будут

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