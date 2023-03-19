Матч «Химки» – «Ростов» посетили 696 зрителей

А на хрена вообще ходить на стадионы, если туда-сюда проехать стоит немеряно по деньгам и времени, а там - просто перекусить, для семьи стоит пол-зарплаты?..
Для кого эти игрища на оуенных стадионах, если у людей денег нет, чтобы туда идти? Тем более СЕЙЧАС
Лучше раз в год в цирк, либо на природу.
А футбол по интернету.
ХА!
«Химки» установили клубный антирекорд сезона в матче против «Ростова» (0:1).
Игру посетили 696 зрителей. Это худшая посещаемость для подмосковного клуба в нынешнем розыгрыше РПЛ.